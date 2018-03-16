Şampiyonlar Ligi'nde dev eşleşmeler !

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle Şampiyonlar Ligi'ndeki çeyrek final eşleşmeleri belirlendi.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri:



Barcelona (İspanya) - Roma (İtalya)

Sevilla (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

Juventus (İtalya) - Real Madrid (İspanya)

Liverpool (İngiltere) - Manchester City (İngiltere)

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları 3-4 ile 10-11 Nisan tarihlerinde oynanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ

Avrupa Ligi'nde kura çekimi TSİ 15.00'te başlayacak.



Atletico Madrid (İspanya), Olympique Marsilya (Fransa), Lazio (İtalya), Leipzig (Almanya) ve Sporting Lizbon (Portekiz), Arsenal (İngiltere), CSKA Moskova (Rusya) ve Salzburg (Avusturya) adlarını çeyrek finale yazdıran takımlar.



Avrupa Ligi çeyrek final karşılaşmaları ise 5-12 Nisan tarihlerinde oynanacak.



Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih'e elenmesi nedeniyle kuralarda Türk takımı yer almayacak. Her iki organizasyonda da aynı ülkenin takımları birbiriyle eşleşebilecek.