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Serdar Dursun, son hali ile gündeme geldi

Serdar Dursun, son hali ile gündeme geldi

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 5-0 mağlup ettiği maçta yedek olarak yer alan Serdar Dursun'un hali sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe-Alanyaspor maçında gözler Serdar Dursun'a takıldı. Sarı-lacivertlilerin attığı gollere çok fazla sevinemeyen ve mutsuz hali gözlenen milli oyuncunun takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.

GEÇEN SEZON 15 GOL ATTI

Geçtiğimiz sene sarı-lacivertli formayla 33 maça çıkan Serdar Dursun, 15 gol, 4 asistlik katkısıyla Fenerbahçe'nin en çok katkı yapan isimlerinden biri olmuştu. Jorge Jesus'un planları arasında yer almayan milli oyuncunun mutsuz hali gözlerden kaçmadı. Serdar'ın devre arasında takımdan ayrılası artık kesin gibi...

Etiketler serdar dursun fenerbahçe
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