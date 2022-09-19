Serdar Dursun, son hali ile gündeme geldi

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 5-0 mağlup ettiği maçta yedek olarak yer alan Serdar Dursun'un hali sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe-Alanyaspor maçında gözler Serdar Dursun'a takıldı. Sarı-lacivertlilerin attığı gollere çok fazla sevinemeyen ve mutsuz hali gözlenen milli oyuncunun takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. GEÇEN SEZON 15 GOL ATTI Geçtiğimiz sene sarı-lacivertli formayla 33 maça çıkan Serdar Dursun, 15 gol, 4 asistlik katkısıyla Fenerbahçe'nin en çok katkı yapan isimlerinden biri olmuştu. Jorge Jesus'un planları arasında yer almayan milli oyuncunun mutsuz hali gözlerden kaçmadı. Serdar'ın devre arasında takımdan ayrılası artık kesin gibi...