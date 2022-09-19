Serdar Dursun, son hali ile gündeme geldi
Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 5-0 mağlup ettiği maçta yedek olarak yer alan Serdar Dursun'un hali sosyal medyada gündem oldu.
Fenerbahçe-Alanyaspor maçında gözler Serdar Dursun'a takıldı. Sarı-lacivertlilerin attığı gollere çok fazla sevinemeyen ve mutsuz hali gözlenen milli oyuncunun takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.
GEÇEN SEZON 15 GOL ATTI
Geçtiğimiz sene sarı-lacivertli formayla 33 maça çıkan Serdar Dursun, 15 gol, 4 asistlik katkısıyla Fenerbahçe'nin en çok katkı yapan isimlerinden biri olmuştu. Jorge Jesus'un planları arasında yer almayan milli oyuncunun mutsuz hali gözlerden kaçmadı. Serdar'ın devre arasında takımdan ayrılası artık kesin gibi...
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol