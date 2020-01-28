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  4. 28 Ocak 2020 11:47

SON DAKİKA | Beşiktaş'tan TFF'ye 'kural hatası' başvurusu

Son dakika haberine göre; Beşiktaş Kulübü, Göztepe maçındaki kural hatası nedeniyle maçın tekrarlanması yönündeki yazılı talebini resmi olarak TFF'ye iletti.

SON DAKİKA | Beşiktaş'tan TFF'ye 'kural hatası' başvurusu
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Süper Lig’in 19. haftasında oynanan Göztepe-Beşiktaş maçının ilk yarısında yaşanan bir pozisyonda kural hatası yapıldığı iddiası nedeniyle Beşiktaş Kulübü, müsabakanın tekrar oynanması için federasyona başvuruda bulundu.

Göztepe ile hafta sonunda İzmir’de oynanan karşılaşmanın ilk yarısında hakem Hüseyin Göçek’in bir pozisyon sonrasında topu Beşiktaşlı oyunculara vermesi gerektiği ancak eski kuralı uygulayarak Göztepeli futbolculara verdiği iddia edilmiş ve bu pozisyonun hemen ardından yaşanan faul sonrasında Beşiktaş kalesinde ikinci golü görmüştü.

Yaşanan pozisyon sonrasında kural hatası olduğu iddia edilirken, Beşiktaş yönetimi de federasyona konuyla ilgili başvuruda bulundu. Göztepe-Beşiktaş karşılaşmasında kural hatası olduğu ve maçın yeniden oynanmasının talep edildiği başvuru, federasyona iletildi.

(İHA)

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