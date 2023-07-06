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Beşiktaş genç kalecisini Süper Lig ekibine kiraladı

Beşiktaş genç kalecisini Süper Lig ekibine kiraladı
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VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş'tan kaleci Emre Bilgin'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş'tan 19 yaşındaki file bekçisi Emre Bilgin'i bir sezon kiralık olarak renklerimize bağladık. Çeşitli yaş gruplarında birçok kez milli formayı terletme başarısı gösteren Emre Bilgin'e Karagümrük'e 'Hoş geldin' der, yeni sezonda başarılar dileriz" denildi.

Emre Bilgin, geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de 2 maçta forma giymişti.

 

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