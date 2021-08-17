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Galatasaray'dan Marcao açıklaması

Galatasaray'dan Marcao açıklaması

Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Köksal Ünlü, Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao'ya cezai yaptırım uygulanacağını açıkladı.

Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Köksal Ünlü, GZT Giresunspor maçında takım arkadaş Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao'ya cezai yaptırım uygulanacağını açıkladı.

Köksal Ünlü, "Fatih hocanın söylediği gibi ben de böyle bir şey görmedim. Başkan ve Fatih hoca olayın ardından bir araya geldi. Kabul edilebilecek bir şey değil. Bir idari karar gerektiriyor. Teknik heyet bir rapor hazırlıyor, idari bir ceza söz konusu. Yapılan olayla ilgili mutlaka bir cezai yaptırım olacaktır. Bugün bir karar çıkacaktır, çıkması da gerekiyor. Böyle şeyler gecikmez" dedi.

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Etiketler Galatasaray galatasaray marcao ceza
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