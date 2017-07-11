Moussa Sow'dan Aykut Kocaman'a mesaj

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Moussa Sow, yeniden sarı-lacivertli takıma dönmek için her yolu deniyor.



Senegalli oyuncu, geçen hafta Umre ziyaretini gerçekleştirirken teknik direktör Aykut Kocaman'ı telefonla iki kez aradı. İlk görüşmede eski hocası olan Kocaman'ı yeniden göreve geldiği için tebrik eden Sow, ikinci görüşmede ise yeniden Fenerbahçe'ye dönmek isteğini iletti ve "Sizinle yeniden çalışmayı çok istiyorum. Fenerbahçe artık benim evim gibi oldu ve futbolu orada bırakmayı çok istiyorum" ifadelerini kullandı. Kocaman, Sow'a iyi dileklerini iletirken topu yönetime attı.



Sabah