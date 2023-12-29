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Süper Kupa hakemleri otellerine geri döndü

Süper Kupa hakemleri otellerine geri döndü
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması beklenen ancak başlamayan Süper Kupa karşılaşmasının hakemleri konakladıkları otele geri döndü.

Süper Lig 2022-2023 Sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'nin bu akşam Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda karşı karşıya gelecekti.

Karşılaşmadan önce maçın oynanacağı Al-Awwal Park'a hareket eden görevli hakemler, iki takımın stadyuma gelmemesinin ardından stattan ayrılarak otele geri döndü.

Etiketler hakemler otel süper kupa
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