Süper Kupa hakemleri otellerine geri döndü
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması beklenen ancak başlamayan Süper Kupa karşılaşmasının hakemleri konakladıkları otele geri döndü.
Süper Lig 2022-2023 Sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'nin bu akşam Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda karşı karşıya gelecekti.
Karşılaşmadan önce maçın oynanacağı Al-Awwal Park'a hareket eden görevli hakemler, iki takımın stadyuma gelmemesinin ardından stattan ayrılarak otele geri döndü.
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