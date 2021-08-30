Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi: İşte yeni şampiyonluk oranları
Süper Lig'de 3. haftanın ardından şampiyonluk oranları değişti. İşte yeni şampiyonluk oranlarına göre favori takım...
Süper Lig'de 3. hafta maçları tamamlandı. Fenerbahçe,Beşiktaş ve Trabzonspor haftayı 3 puanla kaparken Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında 2 farklı öne geçtiği maçta 1 puana razı oldu. Bu sonuçların ardından ligde şampiyonluk oranları güncellendi.
FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ KAFA KAFAYA
Yeni güncellenen oranlara göre Fenerbahçe ve Beşiktaş şampiyonluk yolunda favori gözüküyor. İddaa'nın güncellenen şampiyonluk oranları şöyle:
ESKİ ORANLAR
Fenerbahçe: 2.95
Beşiktaş: 3.10
Galatasaray: 3.40
Trabzonspor: 3.70
YENİ ORANLAR
Fenerbahçe: 2.90
Beşiktaş: 3.00
Galatasaray: 3.55
Trabzonspor: 3.55
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