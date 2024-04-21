Süper Lig'in efsanesi Amatör Küme'ye düştü

TFF 3. Lig'de mücadele eden eski Süper Lig efsanesi Akhisarspor, Erbaaspor'a 6-2 yenilerek bitime 1 hafta kala lige veda etti ve Amatör Küme'ye düştü.

2018 yılında Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanan Akhisarspor, 2024 yılında Amatör Lig'e düştü. Bir dönem Süper Lig'de mücadele eden Akhisarspor, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları da yaşamıştı.