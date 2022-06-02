Süper Lig'in yayıncı kuruluşu belli oldu, yine Katarlılar kazandı!

Süper Lig'de önümüzdeki sezon maçları için yayıncı kuruluş yine Bein Sports oldu.

Kulüpler ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yayın ihalesi için beIN Sports'la 2 yıllık anlaşma sağladı. Yayıncı kuruluşun 2 yıllık süreçte ödeyeceği rakam belli oldu.

2 YILLIK ANLAŞMA, 2 MİLYAR 50 MİLYON TL

Ajansspor'un haberine göre, Süper Lig'deki yayıncı konusu çözüme kavuştu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve kulüpler uzun süredir görüşme halinde olduğu mevcut yayıncı kuruluş beIN Sports ile 2 yıllık anlaşma sağlandı. Kulüpler, 1 yıllık anlaşma istese de yayıncı kuruluş 2 yıllık anlaşmada diretti.

Yayıncı kuruluş beIN Sports bu yıl 2 milyar 50 milyon TL ödeme yapacak, önümüzdeki yıl ise enflasyon artışı kadar ücrette artış olacak. Öngörülen artış ise yüzde 50 olarak konuşuldu.

MURAT SANCAK İSYAN ETTİ

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Yayın ihalesi 2 yıllık olacak. beIN SPORTS'la anlaşıldı. Geçen yıldan TL olarak daha düşük bir rakam olacak." dedi. Bu olayın ardından sosyal medyada taraftarlar şoke oldu.

SPOR TOTO'DAN 500 MİLYON TL

Bu sezon Süper Lig'in isim sponsoru olan Spor Toto ile önümüzdeki yıl için de anlaşma sağlandı. Spor Toto, isim sponsorluğu için bu yıl 500 milyon TL ödeme yapacak. Fakat ikinci yıl için ise Spor Toto ile henüz anlaşma sağlanamadı.