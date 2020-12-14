Talisca'dan flaş paylaşım: ''Yakında birlikteyiz''

Beşiktaş’ın unutulmaz futbolcularından Anderson Talisca, Siyah-Beyazlıların Alanyaspor mağlubiyetinin ardından çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

"YAKINDA BİRLİKTEYİZ"

Kariyerini Çin ekibi Guangzhou Evergrande'de sürdüren Anderson Talisca, Beşiktaş'ta oynadığı dönemde ve içinde Vincent Aboubakar'ın da yer aldığı bir fotoğraf paylaştı. Talisca fotoğrafın altına 'yakında birlikteyiz' notunu düşerken bir de kartal emojisi paylaştı.

Talisca’nın bu paylaşımı Siyah-Beyazlı taraftarlar tarafından beğeni yağmuruna tutulurken ‘Brezilyalı yıldız devre arasında Beşiktaş’a mı dönüyor?’ sorularını akıllara getirdi.