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  4. 14 Aralık 2020 11:18

Talisca'dan flaş paylaşım: ''Yakında birlikteyiz''

Beşiktaş'ın 2016 yazında Benfica'dan 2 yıllığına kiraladığı ve bu kısa süre içinde Siyah-Beyazlıların unutulmaz futbolcuları arasına giren Anderson Talisca, dün gece çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.

Talisca'dan flaş paylaşım: ''Yakında birlikteyiz''
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Beşiktaş’ın unutulmaz futbolcularından Anderson Talisca, Siyah-Beyazlıların Alanyaspor mağlubiyetinin ardından çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

"YAKINDA BİRLİKTEYİZ"

Kariyerini Çin ekibi Guangzhou Evergrande'de sürdüren Anderson Talisca, Beşiktaş'ta oynadığı dönemde ve içinde Vincent Aboubakar'ın da yer aldığı bir fotoğraf paylaştı. Talisca fotoğrafın altına 'yakında birlikteyiz' notunu düşerken bir de kartal emojisi paylaştı.

 Talisca’nın bu paylaşımı Siyah-Beyazlı taraftarlar tarafından beğeni yağmuruna tutulurken ‘Brezilyalı yıldız devre arasında Beşiktaş’a mı dönüyor?’ sorularını akıllara getirdi.

aboubakar , talisca
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