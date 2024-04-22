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TFF başkanlığına bir aday daha

TFF başkanlığına bir aday daha
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Samsunspor eski başkanı İsmail Uyanık, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına aday adaylığını açıkladı.

Samsun’da bir otelde düzenlenen basın toplantısında TFF başkanlığına aday adaylığını açıklayan İsmail Uyanık, “Futbolla helalleşmek adına ve son dönemde bana yapılan teklif ve ısrara açıkçası daha fazla duyarsız kalmamaya karar verdim. Bugün itibariyle TFF’nin önümüzdeki seçimlerde başkanlığına aday adaylığımı açıklıyorum. Aday değilim. Aday olmak için belirli sayıda imza gerekiyor” dedi.

Türkiye’de temiz futbol, takımların ve milli takımın tekrar başarılı olması temennileriyle aday adaylığını açıklayan İsmail Uyanık, “Temiz futbol, futbolda Türkiye’nin başarılı olmasını, futbol takımlarının borçlardan, teknik iflastan kurtulmasını, milli takımın tekrar başarılı olmasını, takımlarımızın Avrupa’da başarılı olabilmesi gerektiğine inananlarla birlikte aday adayı olmaya karar verdim. Bu süreçte futbol adına doğruları, bildiklerimi tartışmak, kamuoyuna daha rahat bu mesajları verebilmek adına bu bir fırsat. Temiz futbol, tarafsız futbol, özerk futbol, özellikle 20 senedir istikrarlı düşüşü istikrarlı çıkışa dönüştürmek adına neler yapılması gerektiğini ifade edebileceğim bir fırsat olarak görüyorum. Devamında doğru şeyleri, doğru sloganları söylediğimiz zaman o sloganların altında birleşebileceğimiz birçok liyakatli ve temiz futbol adamının olduğuna inanıyorum. Türk sporuna, Samsun’a ve Anadolu sporuna özellikle hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

DHA

Etiketler TFF aday Türkiye Futbol Federasyonu ismail uyanık
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