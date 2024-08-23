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TFF'de görev dağılımı belli oldu

TFF'de görev dağılımı belli oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetim kurulunda görev dağılımı belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki icra kurulunda Mecnun Otyakmaz 1. Başkanvekili ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi; Fuat Göktaş 2. Başkanvekili ve Hukuk, İdari, Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi; Ceyhun Kazancı ise Başkanvekili, Milli Takımlar ve FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

Ural Aküzüm Bölgesel Amatör Lig, Amatör Ligler, Kadın ve Engelli Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olurken; Lale Cander, Sponsorluklardan ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi; Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak da Dış İlişkiler ve Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirildi.

TFF yönetimindeki diğer görevlendirmeler şu şekilde:

Cengiz Gökay: Futbol Altyapı ve Gençlik Projelerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Zafer Bahadır Saraç: 1. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Mevlüt Aktan: Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Hasan Surözü: Araştırma Geliştirme'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Bayram Akgül: Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Temel Bozbağ: Kulüp Lisans İşleri, Tesisler ve Yatırımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Bilal Arslan: Teknoloji ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Murat Şahin: 2. ve 3. Lig Kulüplerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Yedek Üyeler ise şöyle:

Hüseyin Yangın, Seymen Gençtürk (Amatör işler), Adem Doğrul, Gürkan Uğur (1. Lig kulüpleri), Fazlı Çilingir (İdari ve mali işler), Tahir Ediz Kıray, İbrahim Özbay, Metin Akyüz, Kazım Şengöçgel (2. ve 3. Lig kulüpleri, tesisler ve yatırımlar), Muhammet Akçay (Milli takımlar), Esma Ersin (Kadın futbolu) ve Burak Akkan.

DHA

Etiketler TFF Türkiye Futbol Federasyonu görev dağılımı
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