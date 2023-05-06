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TFF'den Atatürk Olimpiyat Stadı kararı

TFF'den Atatürk Olimpiyat Stadı kararı
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Türkiye Futbol Federasyonu, 10 Haziran'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi final müsabakası kapsamında tadilat çalışmalarının sürdüğü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 11 Mayıs'tan itibaren müsabaka oynanmamasına karar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 20-25 Nisan tarihleri arasında çim zeminde mini yenileme çalışmalarının gerçekleştirildiği stadyumda, 10 Mayıs tarihinden itibaren tribünlerde ve stat dahilinde birçok inşaat çalışması ve tadilat yapılacağı belirtildi. Federasyon açıklamasında, "Tadilat yapılan yerlerin müsabaka oynamaya engel oluşturması ve saha zemininin final müsabakasına eksiksiz olarak hazır duruma getirilebilmesi için 11 Mayıs tarihinden itibaren stadyumda müsabaka oynanmamasına karar verilmiştir." denildi.

 

Etiketler tff türkiye futbol federasyonu atatürk olimpiyat stadı
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