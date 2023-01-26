  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. TFF'den hakem ücretlerine zam

TFF'den hakem ücretlerine zam

TFF'den hakem ücretlerine zam
Güncelleme:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), amatör müsabakalarda görev alacak hakem ve gözlemcilerin ücretlerinde değişikliğe gitti.

TFF tarafından yapılan açıklamada, ücret tablosu yayımlandı.

Bu tablo kapsamında, gruplarına göre hakem ücretlerinde en az yüzde 29, yardımcı hakem ücretlerinde en az yüzde 22, 4. hakem ücretlerinde en az yüzde 17, gözlemci ücretlerinde en az yüzde 43 ve masa hakemi ücretlerinde de en az yüzde 44'lük artışlar sağlandı.

Tabloya göre, 1. grup hakemlerin ücret değişiklikleri şöyle:

Hakem (150 km üstü): Toplam 1210 lira, artış oranı; yüzde 45

Hakem (150 km altı): Toplam 835 lira, artış oranı; yüzde 43

Yardımcı hakem (150 km üstü): Toplam 990 lira, artış oranı; yüzde 47

Yardımcı hakem (150 km altı): Toplam 615 lira, artış oranı; yüzde 45

4. hakem (150 km üstü): Toplam 930 lira, artış oranı; yüzde 46

4. hakem (150 km altı): Toplam 555 lira, artış oranı; yüzde 44

Gözlemci (150 km üstü): Toplam 930 lira, artış oranı; yüzde 46

Gözlemci (150 km altı): Toplam 55 lira, artış oranı; yüzde 44

Yayımlanan tabloda, 2. grup görevlilerinde; yüzde 47'den yüzde 55'e kadar, 3. grup görevlilerinde; yüzde 39'dan yüzde 125'e kadar, 4. grup görevlilerinde; yüzde 39'dan yüzde 179'a kadar, 5. grup görevlilerinde; yüzde 17'den yüzde 116'ya kadar ve 6. grup görevlilerinde de yüzde 43'den yüzde 114'e kadar ücret artırımına gidildi.

Etiketler tff hakem maaşları zam hakem maaşlarına zam federasyon
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dilan Çiçek Deniz ''arkadaş'' dediği oyuncuyla aşk yaşamaya başladı
Sözleşmeli personele kadroda değişiklik
EYT düzenlemesinde sürpriz gelişme: Onlar da emeklilik kapsamına alındı!
Kısmetse Olur Tolga'nın bir dizide rol aldığı ortaya çıktı
Zeynep Bastık transparan modasına uydu!
Serenay Sarıkaya, ayaklarıyla ilgili gelen yorumlara cevap verdi
Kamu çalışanlarını ilgilendiren karar: ''Yalan söyler, iftira atar'' yazıldı...
Bilirkişi, scooter kazasında ölen genç kızı asli kusurlu buldu
Kıyamet Günü Saati güncellendi; kıyametin tarihi değişti!
51 yaşındaki kadının sır ölümü! Polis bu halde buldu