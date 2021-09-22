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TFF'den kadın spor kulüpleri için kararını verdi

TFF'den kadın spor kulüpleri için kararını verdi

Türkiye Futbol Federasyonu, bu sezon ilk defa mücadele edecek Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor kadın futbol takımlarının 1. Lig'den başlamasına karar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, kadın futbol takımı branşı kuran Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Altay, Hatayspor ve Çaykur Rizespor’un en üst Kadınlar Ligi’ne alınmasına karar verdiğini açıkladı. 

 Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 20.09.2021 tarihli toplantısında, kadın futbolunun gelişimine katkı sağlamak amacıyla kadın liglerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin önemli kararlar almıştır. 

FIFA ve UEFA’nın çok önemsediği ve yeni düzenlemeler getirdiği bu branşta yeni bir yapı oluşturulması kapsamında, Süper Lig ve TFF 1. Lig’de yer alan kulüplerimize kadın futbolu branşı açma planları sorulmuş ve 6 Süper Lig kulübümüz 2021-2022 sezonundan itibaren takım oluşturarak liglere katılım sağlayacağını bildirmiştir. 

Bu çerçevede Federasyonumuza yazılı başvuruda bulunan Altay, Hatayspor, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor Süper Lig kulüplerimizin kadın şubelerinin belirlenecek kriterleri sağlamaları koşuluyla yeni oluşturulacak en üst Kadınlar Ligi’ne alınmasına karar verilmiştir. Liglerin düzenlenmesi, yapısı ve statülere dair hazırlıklar en kısa sürede tamamlanarak kamuoyuna duyurulacaktır." 

Etiketler Türkiye Futbol Federasyonu tff galatasaray fenerbahçe trabzonspor kadın spor kulübü
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