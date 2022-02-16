TFF'den Murat Sancak'a yanıt: 'İddialarını kanıtlamalı''

Süper Lig'in 25.haftasında oynanan Adana Demirspor- Beşiktaş maçı sonrasında hakemlere yönelik açıklamalarda bulunun Murat Sancak'a TFF tarafından cevap geldi.

TFF Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak hakkında bir yazı yayınladı.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 25. Haftasında 14.02.2022 tarihinde oynanan Adana Demirspor A.Ş.-Beşiktaş A.Ş. müsabakası sonrasında, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Sayın Murat Sancak’ın; TFF yetkilileri, hakemlerimiz ve Süper Lig’de görev yapan teknik sorumluların içinde, halen FETÖ’cülerin bulunduğu yönünde medya kuruluşlarına açıklamalarda bulunmuştur.

TFF olarak, Sayın Sancak’ı bu iddialarına ilişkin; elindeki tüm isimleri, bilgi, belge ve kanıtlarıyla Federasyonumuza ve devletimizin yetkili mercilerine iletmeye davet eder, bu iddialar hakkında gerekli tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgilerine sunarız.