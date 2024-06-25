Trabzonspor bir transferi daha açıkladı

Trabzonspor, Standard Liege forması giyen Cihan Çanak'ın transferi için kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurdu.

Transferleri bir bir açıklayan Trabzonspor, Standard Liege forması giyen Cihan Çanak'ın transferi için kulübüyle görüşmelere başlandığını açıkladı.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada; Standard De Liege'nin profesyonel futbolcusu Cihan Çanak'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. ifadeleri yer aldı.