Ayağa kalkmadığı için gönderilmişti: Metin Diyadin geri döndü!

Volkan Demirel ile yollarını ayıran Gençlerbirliği, daha önce de takımı çalıştıran Metin Diyadin ile anlaşma sağladı.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Karagümrük'e deplasmanda 1-0 mağlup olan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Volkan Demirel ile yollar ayrılmıştı. Başkent ekibi teknik direktörlük görevi için Metin Diyadin ile yeniden anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kırmızı-siyahlı kulüpten konuyla ilgili yapılan resmi açıklamada, “Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takım teknik direktörlük görevi için camiamızın öz evladı Metin Diyadin ile yeniden anlaşmaya vardı. Kırmızı-kara formamızı yıllarca gururla terleten, sahadaki duruşu ve karakteriyle camiamızın unutulmazları arasına giren Metin Diyadin, birikimi ve aidiyet duygusuyla yeniden ait olduğu yerde, evinde! Teknik Direktörümüz Metin Diyadin ve ekibine "Evine hoş geldin" diyor, bu birlikteliğin hem hocamız hem de asırlık çınarımız için başarılarla dolu yeni bir dönemin başlangıcı olmasını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Metin Diyadin, daha önce Volkan Demirel'in ilk döneminin ardından göreve gelmiş ve 10 maçlık bir periyotta takımın başında yer almıştı. Ancak tecrübeli hocanın görevine beklenmedik bir şekilde son verilmiş ve yerine tekrar Volkan Demirel getirilmişti.

"Ayağa kalkmadığı için gönderildi"

Gençlerbirliği'nin eski asbaşkanı İsmail Geliç, Metin Diyadin ile yolların ayrılma nedenini şöyle açıklamıştı:

"Metin Diyadin döneminde bu takım çok iyi oynuyordu. Metin hoca çok karakterli ve düzgün bir adam. Camianın evladıdır. Problemlerin yoğun olduğu dönemlerde kulübe sahip çıkmıştır. Hiç para konuşmamıştır. Bir ayağa kalkmama meselesi var. Başkan Arda Çakmak takıma prim sözü verip, parayı yatırmıyor. Metin hoca bunu birkaç kez başkana iletiyor. Başkan Arda Çakmak maalesef sözünde durmuyor. Metin Diyadin de buna kızdığı için başkanın geldiği bir ortamda ayağa kalkmıyor. Metin Diyadin takımdan bu yüzden gönderildi. Çaykur Rizespor maçı bahane edildi. Metin hoca saygılı biridir. Takım üzerinde bir ağırlığı vardı. Oyunculara karşı mahcup olduğu için başkana bir tepki koydu ve bu yüzden gönderildi. Olan, Gençlerbirliği’ne oluyor. Takım maalesef küme düşecek gibi. Oyun da gelecek açısından hiçbir şey vadetmiyor."

DHA