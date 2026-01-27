Beşiktaş ayrılığı duyurdu: Yıldız futbolcu İngiltere yolcusu!
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Beşiktaş, İngiliz golcüsü Tammy Abraham’ın transferi için Aston Villa ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Beşiktaş, profesyonel futbolcusu Tammy Abraham’ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa’ya transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.
Siyah-beyazlı kulüpten KAP’a yapılan açıklamada, “Futbol A Takımı oyuncularımızdan Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın, İngiltere'nin Aston Villa FC Limited kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.
Beşiktaş, yaz transfer döneminde Tammy Abraham’ı zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna dahil etmişti. Siyah-beyazlılar, Abraham’ın bonservisinin 13 milyon Euro karşılığında kulübü Roma’dan alındığını duyurmuştu.
DHA
Bu Haberleri Kaçırma...
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol