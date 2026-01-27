Beşiktaş ayrılığı duyurdu: Yıldız futbolcu İngiltere yolcusu!

  1. Anasayfa
Beşiktaş, İngiliz golcüsü Tammy Abraham’ın transferi için Aston Villa ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş, profesyonel futbolcusu Tammy Abraham’ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa’ya transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten KAP’a yapılan açıklamada, “Futbol A Takımı oyuncularımızdan Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın, İngiltere'nin Aston Villa FC Limited kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş, yaz transfer döneminde Tammy Abraham’ı zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna dahil etmişti. Siyah-beyazlılar, Abraham’ın bonservisinin 13 milyon Euro karşılığında kulübü Roma’dan alındığını duyurmuştu.

