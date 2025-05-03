  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Beşitkaş'ta Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk kulüpten ihraç edildi

Beşitkaş'ta Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk kulüpten ihraç edildi

Güncelleme:

Beşiktaş’ta Hasan Arat ve Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile ilgili oy çokluğuyla ihraç kararı alındı.

Beşiktaş Kulübü'nün 2025 Yılı 1’inci Olağan Divan Kurulu Toplantısı sırasında

 

Eski Beşiktaş Başkanı Hasan Arat 12 Nisan'da gerçekleştirilen Divan Kurulu toplantısında kürsüde konuşma yaparken, Divan Başkanı Tevfik Yamantürk ve iki kişi tarafından fiziki saldırıya uğramış ve toplantı tatil edilmişti. Hasan Arat avukatları aracılığıyla resmi şikayetlerde bulunurken, Beşiktaş Disiplin Kurulunun alacağı karar da merakla bekleniyordu.

Beşiktaş'ın İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen 2025 yılı 1'inci Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda kavga çıktı. Eski başkan Hasan Arat'ın yumruklu saldırıya uğramasının ardından toplantı tatil edildi.

Kurul dün yaptığı toplantıda tarafların savunmaları inceleyerek kararını verdi. Disiplin Kurulu oy çokluğu ile Divan Başkanı Tevfik Yamantürk ve eski başkan Hasan Arat'ın kulüpten ihraç edilmesine karar verdi. Bundan sonraki süreçte karar Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilecek ve yönetim kurulu kararı onaylaması halinde genel kurula taşıyacak. Ekim ayındaki İdari ve Mali Genel Kurulda yapılacak oylama ile kesin sonuç belirlenecek.

Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı karıştı: Hasan Arat'a yumruklu saldırı!Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı karıştı: Hasan Arat'a yumruklu saldırı!Trendyol Süper Lig
Candaş Tolga Işık'tan şoke eden iddia: ''Beşiktaş'ta adam öldürülecek''Candaş Tolga Işık'tan şoke eden iddia: ''Beşiktaş'ta adam öldürülecek''Trendyol Süper Lig
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Yamantürk'ten istifa iddialarına yanıtBeşiktaş Divan Kurulu Başkanı Yamantürk'ten istifa iddialarına yanıtTrendyol Süper Lig

 

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Yamantürk'ten olay sözler: ''Ahdım olsun mezara kadar kovalayacağım''Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Yamantürk'ten olay sözler: ''Ahdım olsun mezara kadar kovalayacağım''Trendyol Süper Lig
Beşiktaş'ın borcu dudak uçuklattıBeşiktaş'ın borcu dudak uçuklattıTrendyol Süper Lig

 

 

DHA

text-ad
Etiketler Beşiktaş Beşiktaş kavga yumruk hasan arat Tevfik Yamantürk ihraç ihraç kararı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
3 veda 1 merhaba... Kızılcık Şerbeti'ne sürpriz bir isim dahil oluyor! 3 veda 1 merhaba... Kızılcık Şerbeti'ne sürpriz bir isim dahil oluyor! Gericiler gülümseyen kadın fotoğrafının yer aldığı reklam afişine saldırdı! Gericiler gülümseyen kadın fotoğrafının yer aldığı reklam afişine saldırdı! Marmara Denizi'ndeki 6,2'lik deprem yine fırsatçılara yaradı Marmara Denizi'ndeki 6,2'lik deprem yine fırsatçılara yaradı ''Biz acımasız'' deyip terör estiriyorlardı... Polis de onlara acımadı! ''Biz acımasız'' deyip terör estiriyorlardı... Polis de onlara acımadı! Öldürmeye doymayan İsrail, kanlı ortadoğu projesini devreye soktu! Öldürmeye doymayan İsrail, kanlı ortadoğu projesini devreye soktu! İki öğrenci servisi trafiği birbine kattı: Çocuklarımız bu magandalara emanetmiş! İki öğrenci servisi trafiği birbine kattı: Çocuklarımız bu magandalara emanetmiş! Kuluçkaya yatan Yaren leylekten tüm Türkiye'yi heyecanlandıran haber Kuluçkaya yatan Yaren leylekten tüm Türkiye'yi heyecanlandıran haber Çocuklar Duymasın'ın iki efsanesi yıllar sonra yeniden birarada Çocuklar Duymasın'ın iki efsanesi yıllar sonra yeniden birarada Hadise Maldivler'de yaz sezonunu açtı; cesur paylaşımları olay oldu Hadise Maldivler'de yaz sezonunu açtı; cesur paylaşımları olay oldu Cem Küçük, Nagehan Alçı ve Şamil Tayyar birbirine girdi Cem Küçük, Nagehan Alçı ve Şamil Tayyar birbirine girdi
Hakan Sabancı ile Hande Erçel'in ''lüks konseptli'' aşk ilanı olay oldu Hakan Sabancı ile Hande Erçel'in ''lüks konseptli'' aşk ilanı olay oldu Ekrem İmamoğlu'ndan ''19 Mart Darbesi nasıl yapıldı?'' belgeseli Ekrem İmamoğlu'ndan ''19 Mart Darbesi nasıl yapıldı?'' belgeseli Marmara Denizi'nde bir deprem daha! İstanbul'da da hissedildi! Marmara Denizi'nde bir deprem daha! İstanbul'da da hissedildi! Güzellik merkezinde kadın ortaklar arasında gizli kameralı müstehcen videolu tehdit skandalı Güzellik merkezinde kadın ortaklar arasında gizli kameralı müstehcen videolu tehdit skandalı Ekranların güzel sunucusu Zuhal Topal'ın saray yavrusu evi olay oldu Ekranların güzel sunucusu Zuhal Topal'ın saray yavrusu evi olay oldu Birkaç gün daha dayanın... Yağmurlar gidiyor, yaz geliyor! Birkaç gün daha dayanın... Yağmurlar gidiyor, yaz geliyor! Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakamlarla yanıt verdi Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakamlarla yanıt verdi Eski Türkiye 2'nci güzeli ölümden döndü! Az kalsın diri diri yanacaktı! Eski Türkiye 2'nci güzeli ölümden döndü! Az kalsın diri diri yanacaktı! ''İstanbul'un Manhattanı''nda yol çöktü! ''İstanbul'un Manhattanı''nda yol çöktü!