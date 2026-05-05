  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Galatasaray tek adayla seçime gidiyor: Dursun Özbek'in yeni yönetim listesi belli oldu

Galatasaray tek adayla seçime gidiyor: Dursun Özbek'in yeni yönetim listesi belli oldu

Galatasaray tek adayla seçime gidiyor: Dursun Özbek'in yeni yönetim listesi belli oldu
Güncelleme:

Galatasaray'da mevcut başkan Dursun Özbek, seçime tek aday olarak katılıyor. Galatasaray Lisesi'nde yapılacak genel kurul ile yeni dönemine başlamaya hazırlanan Özbek'in yönetim kurulu listesi de netleşti.

Galatasaray Kulübü'nde Olağan Seçimli Genel Kurul'un ilk toplantısı 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda yapılacak. Yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantı 23 Mayıs 2026 tarihinde aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek.

Bu seçime tek aday olarak girecek mevcut başkan Dursun Özbek'in yönetim listesinde yer alacak isimler de belli oldu. Dursun Özbek'in yönetiminde asil üye olarak Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Saruhan Cıbara, Abdullah Kavukçu, Mehmet Burak Kutluğ, Fatih Demircan ve Özen Kuzu yer alacak.

Yedek üyeler ise Bora İsmail Bahçetepe, Ozan Bingöl Yurtsever, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz ve Ömer Sarıgül olacak.

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Ankara'da 579 Milyon TL'ye satılan ev sosyal medyayı salladı
Ankara'da 579 Milyon TL'ye satılan ev sosyal medyayı salladı
Karadenizli vatandaş satın aldığı balığın ne olduğunu öğrenince koşup denize saldı
Karadenizli vatandaş satın aldığı balığın ne olduğunu öğrenince koşup denize saldı
Survivor'da apar topar hastaneye kaldırılan Bayhan'dan korkutan haber!
Survivor'da apar topar hastaneye kaldırılan Bayhan'dan korkutan haber!
12 ilde yeniden kuvvetli sağanak alarmı verildi! Sel ve su baskınlarına dikkat
12 ilde yeniden kuvvetli sağanak alarmı verildi! Sel ve su baskınlarına dikkat
Ünlü oyuncunun Yeraltı dizisinden bölüm başı kazandığı ücret dudak uçuklattı!
Ünlü oyuncunun Yeraltı dizisinden bölüm başı kazandığı ücret dudak uçuklattı!
Denizi olmayan Ankara'nın denizi aratmayan cenneti kapılarını misafirlerine açtı
Denizi olmayan Ankara'nın denizi aratmayan cenneti kapılarını misafirlerine açtı
Pelin Karahan'dan yıllar sonra gelen Kavak Yelleri itirafı
Pelin Karahan'dan yıllar sonra gelen Kavak Yelleri itirafı
Türkiye'nin en uzun nehri yeniden coştu! Bir yılda müthiş değişim
Türkiye'nin en uzun nehri yeniden coştu! Bir yılda müthiş değişim
Etiketler Galatasaray Galatasaray dursun özbek seçim yönetim listesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ankara'da 579 Milyon TL'ye satılan ev sosyal medyayı salladı Ankara'da 579 Milyon TL'ye satılan ev sosyal medyayı salladı AK Partili isim tepki gösterdi, MHP'li isim tehdit etti! Mustafa Keser'in fıkrası kriz çıkardı AK Partili isim tepki gösterdi, MHP'li isim tehdit etti! Mustafa Keser'in fıkrası kriz çıkardı Pelin Karahan'dan yıllar sonra gelen Kavak Yelleri itirafı Pelin Karahan'dan yıllar sonra gelen Kavak Yelleri itirafı Survivor'da apar topar hastaneye kaldırılan Bayhan'dan korkutan haber! Survivor'da apar topar hastaneye kaldırılan Bayhan'dan korkutan haber! Ayağa kalkmadığı için gönderilmişti: Metin Diyadin geri döndü! Ayağa kalkmadığı için gönderilmişti: Metin Diyadin geri döndü! Denizi olmayan Ankara'nın denizi aratmayan cenneti kapılarını misafirlerine açtı Denizi olmayan Ankara'nın denizi aratmayan cenneti kapılarını misafirlerine açtı Türkiye aylarca bu olayı konuşmuştu: Cezaevinden ''aileyle helalleştik'' mektubu! Türkiye aylarca bu olayı konuşmuştu: Cezaevinden ''aileyle helalleştik'' mektubu! Karadenizli vatandaş satın aldığı balığın ne olduğunu öğrenince koşup denize saldı Karadenizli vatandaş satın aldığı balığın ne olduğunu öğrenince koşup denize saldı AK Parti'nin asgari ücrete ara zam kararı belli oldu! AK Parti'nin asgari ücrete ara zam kararı belli oldu! Oğuzhan Uğur'un ''Baraj patladı'' davasında karar çıktı Oğuzhan Uğur'un ''Baraj patladı'' davasında karar çıktı
Türkiye'nin en uzun nehri yeniden coştu! Bir yılda müthiş değişim Türkiye'nin en uzun nehri yeniden coştu! Bir yılda müthiş değişim Hastanede başhekime saldırı anı kamerada: Yeni görüntüler ortaya çıktı! Hastanede başhekime saldırı anı kamerada: Yeni görüntüler ortaya çıktı! 12 ilde yeniden kuvvetli sağanak alarmı verildi! Sel ve su baskınlarına dikkat 12 ilde yeniden kuvvetli sağanak alarmı verildi! Sel ve su baskınlarına dikkat Burger King'teki ''restoranda yiyemezsiniz'' skandalı cezasız kalmadı! Burger King'teki ''restoranda yiyemezsiniz'' skandalı cezasız kalmadı! SGK Uzmanı emekli ve memur zammında ''en kötü ihtimali'' açıkladı! SGK Uzmanı emekli ve memur zammında ''en kötü ihtimali'' açıkladı! 30 yıllık kuyumcu esnafı tam 100 kilo emanet altınla sırra kadem bastı 30 yıllık kuyumcu esnafı tam 100 kilo emanet altınla sırra kadem bastı Ünlü oyuncunun Yeraltı dizisinden bölüm başı kazandığı ücret dudak uçuklattı! Ünlü oyuncunun Yeraltı dizisinden bölüm başı kazandığı ücret dudak uçuklattı! Pelin Karahan ve Bedri Güntay neden boşandı? İhanet iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü! Pelin Karahan ve Bedri Güntay neden boşandı? İhanet iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü! Ümit Özdağ'a kendi oğlundan zor soru! Sosyal medya yıkıldı Ümit Özdağ'a kendi oğlundan zor soru! Sosyal medya yıkıldı Kayınvalide dehşetinde korkunç ayrıntılar: ''Gelinimi öldürdüm, namusumu temizledim'' Kayınvalide dehşetinde korkunç ayrıntılar: ''Gelinimi öldürdüm, namusumu temizledim''