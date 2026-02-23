Liderlik yarışında kritik maç: Fenerbahçe'de 2 eksik var!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Lideri yakalamak için sahaya çıkacak olan sarı

Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda kritik virajda.

Süper Lig’in 23’üncü haftasında namağlup unvanıyla sahaya çıkacak olan Sarı Lacivertliler, saat 20.00’de Kasımpaşa’yı konuk ediyor. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.

Fenerbahçe bu maçı kazandığı takdirde lider Galatasaray ile arasındaki 3 puanlık farkı tamamen eritecek. Eğer Sarı Lacivertliler sahadan 7 farklı galibiyetle ayrılırsa, averaj üstünlüğünü ele geçirerek haftayı liderlik koltuğunda kapatacak.

Fenerbahçe'de iki eksik

Skriniar ve Alvarez sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacak.

Konuk ekip Kasımpaşa ise kabus gibi bir dönemden geçiyor. Son 9 maçında sadece 1 kez galibiyet sevinci yaşayabilen Emre Belözoğlu'nun ekibi, 19 puanla 16'ncı sıraya kadar geriledi. Kasımpaşa, güçlü rakibinden puan alarak küme düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor.

Muhtemel 11

Fenerbahçe: Ederson; Mert, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent; İsmail, Guendouzi; Musaba, Asensio, Kerem ve Talisca.

Haber3.com Haber Merkezi