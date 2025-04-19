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Rıdvan Dilmen'den Süper Lig'i karıştıracak şampiyonluk yorumu

Rıdvan Dilmen'den Süper Lig'i karıştıracak şampiyonluk yorumu
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Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'te Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı için Trabzonspor ve Beşiktaş'ı işaret ederek kendi şampiyonluk tahminini açıkladı.

Spor yorumcusu Galatasaray-Bodrum FK maçını değerlendirirken Süper Lig'deki şampiyonluk yarışındaki tahminlerini de açıkladı.

Galatasaray'ın Bodrumspor'u 2-0 mağlup etttiği mücadele için "Dolu dolu bir oyun oynadı Galatasaray. Favoriydi, favori gibi oynadı ve favori gibi kazandı. Galatasaray '7 maç gözüküyor ama ilk 6 maçı kazanırsak matematik olarak şampiyon olacağız' diyor. 'Son maça bırakmak istemiyorum' diyor. Çünkü rakibi Fenerbahçe bütün maçları kazanırsam 92 puan yapacağım diyor. Galatasaray'ın bu maçlarda bir beraberliği ile bir mağlubiyeti arasında fark yok eğer Fenerbahçe tüm maçlarını kazanırsa" ifadelerini kullanan Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin şampiyonluk iddiası için de kendi tahminini açıkladı.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali için "Ben hala yüzde 40'dayım. Yüzde 40'a 60 olarak görüyorum ben. 60 Galatasaray, 40 Fenerbahçe" diyen Rıdvan Dilmen sözlerini "Trabzon'dan döndüğünde 3 artı ikili averaj olursa yüzde 90 derim. Son 3 haftaya girilmiş olsa yüzde 90 derdim bu puan durumuyla. Bu fark devam ettiği sürece kolay değil. '1-0'ken ister istemez tehdit de olmasa strese giriyoruz' diyor Okan hoca. Çok zordur bunları oynamak. Aynı şekilde Fenerbahçeli oyuncular da aslında. Hep 3'ü artırmayalım, kazanalım. Kolay değil yani. Fenerbahçe'nin ortada olan 21 puanı var, 21 puanı alırsa 92 yapıyor. Galatasaray'ın da 92'de kalması yetiyor ikili averajdan dolayı. İki berabere kalıp şampiyon olma şansını Beşiktaş maçında kaybetti. O yüzden 40'larda Fenerbahçe" diyerek sürdürdü.

 

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Etiketler rıdvan dilmen Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Trabzonspor şampiyonluk tahmini şampiyonluk ihtimali süper lig
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