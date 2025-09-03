  1. Anasayfa
Süper Lig'de 5. ve 6. hafta programları ile ertelenen maçların tarihleri açıklandı

Güncelleme:

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de ertelenen maçların tarihleri ile 5. ve 6. hafta programlarını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 5. ve 6. hafta maçlarını açıkladı. 5. haftadaki Fenerbahçe ile Trabzonspor mücadele 14 Eylül Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.

 

Trendyol Süper Lig'in programı şöyle:

5. hafta

13 Eylül Cumartesi
17.00 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa
17.00 Samsunspor - Antalyaspor
20.00 Konyaspor - Corendon Alanyaspor
20.00 Beşiktaş - RAMS Başakşehir

14 Eylül Pazar
17.00 Eyüpspor - Galatasaray
17.00 Kayserispor - Göztepe
20.00 Gaziantep FK - Kocaelispor
20.00 Fenerbahçe - Trabzonspor

15 Eylül Pazartesi
20.00 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği

6. hafta

19 Eylül Cuma
20.00 Göztepe - Beşiktaş

20 Eylül Cumartesi
17.00 Gençlerbirliği - Eyüpspor
20.00 Antalyaspor - Kayserispor
20.00 Trabzonspor - Gaziantep FK

21 Eylül Pazar
17.00 Kocaelispor - Çaykur Rizespor
17.00 Rams Başakşehir - Corendon Alanyaspor
20.00 Samsunspor - Fatih Karagümrük
20.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe

22 Eylül Pazartesi
20.00 Galatasaray - Konyaspor

Ertelenen maçların tarihleri açıklandı

TFF'den yapılan açıklamaya göre Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında oynanması gereken Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor ve Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir müsabakaları ile 3. haftada oynanması gereken Samsunspor - Kasımpaşa müsabakaları 17 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak. 1. haftada oynanması gereken Kayserispor - Beşiktaş müsabakası ise 24 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak.

Ligin 3. haftasında ertelenen Konyaspor - Beşiktaş ve Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir FK müsabakalarının oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecek.

İHA

TFF süper lig ertelenen maçlar maç programı
