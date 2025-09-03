Süper Lig'de 5. ve 6. hafta programları ile ertelenen maçların tarihleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de ertelenen maçların tarihleri ile 5. ve 6. hafta programlarını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 5. ve 6. hafta maçlarını açıkladı. 5. haftadaki Fenerbahçe ile Trabzonspor mücadele 14 Eylül Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.

Trendyol Süper Lig'in programı şöyle:

5. hafta

13 Eylül Cumartesi

17.00 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa

17.00 Samsunspor - Antalyaspor

20.00 Konyaspor - Corendon Alanyaspor

20.00 Beşiktaş - RAMS Başakşehir

14 Eylül Pazar

17.00 Eyüpspor - Galatasaray

17.00 Kayserispor - Göztepe

20.00 Gaziantep FK - Kocaelispor

20.00 Fenerbahçe - Trabzonspor

15 Eylül Pazartesi

20.00 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği

6. hafta

19 Eylül Cuma

20.00 Göztepe - Beşiktaş

20 Eylül Cumartesi

17.00 Gençlerbirliği - Eyüpspor

20.00 Antalyaspor - Kayserispor

20.00 Trabzonspor - Gaziantep FK

21 Eylül Pazar

17.00 Kocaelispor - Çaykur Rizespor

17.00 Rams Başakşehir - Corendon Alanyaspor

20.00 Samsunspor - Fatih Karagümrük

20.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe

22 Eylül Pazartesi

20.00 Galatasaray - Konyaspor

Ertelenen maçların tarihleri açıklandı

TFF'den yapılan açıklamaya göre Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında oynanması gereken Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor ve Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir müsabakaları ile 3. haftada oynanması gereken Samsunspor - Kasımpaşa müsabakaları 17 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak. 1. haftada oynanması gereken Kayserispor - Beşiktaş müsabakası ise 24 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak.

Ligin 3. haftasında ertelenen Konyaspor - Beşiktaş ve Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir FK müsabakalarının oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecek.

