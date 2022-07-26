TRT'deki yayında ''soru'' kavgası! Sunucu ile spor yorumcusu böyle tartıştı!

TRT 1’de yayınlanan Spor Manşet programında bir izleyicinin futbolcu Arda Güler’in, Jorge Jesus’un doğum gününde elini öpmesi ile ilgili sorusu üzerine gerginlik çıktı.

Yorumcu Cem Dizdar gelen soruya, “Merak edilen ne? Ne diyebilirim buna ya! Her şeye bir şey söylenir mi! Kim soruyor bunu, ‘Cem ağabey ne diyor?’ El öpmüyor muyuz!” Diyerek tepki gösterdi.

Dizdar’ın tepkisi üzerine şaşkınlık yaşayan Serkan Yetkin ise, “Gelenleri ben iletiyorum. Bazı izleyicilerimizde bana hakaretvari paylaşımlarda bulunuyorlar. Sanki ben kendim belirliyorum bunları. Bir sürü mesaj geliyor, açın bakın yani! Ne yapayım ben! Görmezden mi geleyim her şeyi? Yazıyor, izliyor ben de iletiyorum. Her soru mantıklı mı oluyor! Ne yapayım ağabey yani. Anlatalım ki anlasın mantıklı olup olmadığını. Konuşmazsak nasıl anlayacak” dedi.