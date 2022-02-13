Türkiye'nin gururu Enes Ünal, İspanya'yı salladı
İspanya La Liga'da 24. hafta maçında Atletico Madrid sahasında Getafe'yi konuk etti. Maça Kuntz'un kadroya aldığı Enes Ünal damga vurdu.
A Milli Takım, 24 Mart'ta Dünya Kupası Elemeleri Play-Off maçında Portekiz'in konuğu olacak. A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz, aday kadro için çalışmalara başlamıştı.
Yardımcısı Kenan Koçak'la birlikte maçları sıkı bir şekilde takip eden Kuntz, La Liga'da fırtına gibi esen Enes Ünal'ı kadroya çağırma kararı almıştı.
İspanya La Liga'da 24. hafta maçında Atletico Madrid sahasında Getafe'yi konuk etti. Maça Kuntz'un kadroya aldığı Enes Ünal damga vurdu.
3-3 eşitlikle biten maçta, Enes Ünal 37. ve 42. dakikada 2 gol attı. Enes Ünal, La Liga'da son 5 maçta 6 gol attı.
Getafe'nin 2020'de 9 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında Villarreal'den kadrosuna kattığı Enes Ünal, bu sezonki performansıyla adeta La Liga'yı sallıyor.
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