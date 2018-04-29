U21 Ligi'nde Beşiktaş şampiyon !

21 Yaş Altı Futbol Ligi'nin 31. haftasında Galatasaray ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Beşiktaş, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan karşılaşmanın ilk yarısını sarı-kırmızılı takım 2-0 önde tamamladı. Siyah-beyazlılar, ikinci yarıda bulduğu 2 golle eşitliği sağladı ve karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.

Bu sonuçla puanını 67'ye çıkaran Beşiktaş'ın, en yakın takipçisi Gençlerbirliği ile bu hafta itibarıyla puan farkı 9'a düşmesine rağmen şampiyonluğu kesinleşti.

Siyah-beyazlılar, ligde Gençlerbirliği ile yaptığı 2 maçı da kazanarak rakibine ikili averajda üstünlük kurmuştu.

Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde görüşlerine yer verilen Beşiktaş 21 Yaş Altı Takımı'nın teknik direktörü Yasin Sülün, şampiyon oldukları için mutlu olduklarını belirterek, "Şampiyon olmak çok güzel. Galatasaray maçıyla şampiyon olmak daha anlamlı. Çocukları tebrik ediyorum. Bizim asıl amacımız başarı elde etmenin yanında A takıma oyuncu kazandırmak." ifadelerini kullandı.