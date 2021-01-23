Üç büyüklerin güncel borcu ne kadar?

23 Ocak 2021 itibarıyla 3 büyük kulübün toplam borcu 10 milyar 218 milyon 790 bin TL. Peki kulüplerin borcu ne kadar?

Fenerbahçe'nin borcu ne kadar?

Üç büyüklerdeki en yüksek borç Fenerbahçe'ye ait. Fenerbahçe'nin güncel borcu: 4 milyar 719 milyon 708 bin TL (23.01.2021)



Beşiktaş'ın borcu ne kadar?

Fenerbahçe'den sonra en yüksek borca sahip olan Türk takımı Beşiktaş. Beşiktaş'ın güncel borcu: 3 milyar 716 milyon 82 bin TL (19.12.2020)

Galatasaray'ın borcu ne kadar?

Üç büyükler arasında en az borçlu takım Galatasaray. Son açıklamaya göre Galatasaray'ın güncel borcu: 2 milyar 123 milyon TL (26.12.2020)