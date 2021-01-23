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  4. 23 Ocak 2021 15:55

Üç büyüklerin güncel borcu ne kadar?

Süper Lig'de üç büyükler olarak adlandırılan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın borçları açıklandı. Açıklanan rakamlara göre en yüksek borçlu yakım Fenerbahçe olarak görüldü.

Üç büyüklerin güncel borcu ne kadar?
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23 Ocak 2021 itibarıyla 3 büyük kulübün toplam borcu 10 milyar 218 milyon 790 bin TL. Peki kulüplerin borcu ne kadar?

Fenerbahçe'nin borcu ne kadar?
Üç büyüklerdeki en yüksek borç Fenerbahçe'ye ait. Fenerbahçe'nin güncel borcu: 4 milyar 719 milyon 708 bin TL (23.01.2021)


Beşiktaş'ın borcu ne kadar?
Fenerbahçe'den sonra en yüksek borca sahip olan Türk takımı Beşiktaş. Beşiktaş'ın güncel borcu: 3 milyar 716 milyon 82 bin TL (19.12.2020)

Galatasaray'ın borcu ne kadar?
Üç büyükler arasında en az borçlu takım Galatasaray. Son açıklamaya göre Galatasaray'ın güncel borcu: 2 milyar 123 milyon TL (26.12.2020)

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