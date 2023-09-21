Fenerbahçe Nordsjaelland maçının ilk 11'leri belli oldu

UEFA Konferans Ligi H Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe'nin, evinde Danimarka ekibi Nordsjaelland ile karşı karşıya geleceği maçın ilk 11'leri belli oldu.

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu’nda ilk maçına çıkıyor. Sarı-lacivertliler bu kapsamda Danimarka ekibi Nordsjaelland ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe bu maçı kazanarak grup aşamasına galibiyetle başlamayı hedefliyor. Sarı lacivertliler bu mücadeleye rotasyonlu bir kadro ile çıktı.

FENERBAHÇE NORDSJAELLAND MAÇI İLK 11’LERİ

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Serdar, Djiku, Oosterwolde, Mert Hakan, Crespo, Fred, King, Kent, Batshuayi.

Nordsjaelland: Hansen, Frese, Nagalo, K. Hansen, Villadsen, Dorgeles, Tverskov, Diomande, Schjelderup, Osman, Ingvartsen

FENERBAHÇE’NİN TEK EKSİĞİ CENGİZ ÜNDER

Fenerbahçe, Nordsjaelland karşısına tek eksikle çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde ligde son oynanan Antalyaspor müsabakasında sakatlık yaşayan Cengiz Ünder, yarınki önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu şu şekilde:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Fred, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Joshua King, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Umut Nayir, Michy Batshuayi, Edin Dzeko.

FENERBAHÇE’NİN AVRUPA KUPALARINDAKİ 261.MAÇI

H Grubu'nda Danimarka ekibi Nordsjaelland, Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ve Bulgaristan'ın Ludogorets takımları ile eşleşen Fenerbahçe, Nordsjaelland maçıyla Avrupa kupalarındaki 261.maçına çıkacak.

SON 18 MAÇTA YENİLGİ YOK

Son dönemde oynadığı Avrupa maçlarında bileği zor bükülen Fenerbahçe, geçen sezondan bu yana yaptığı son 18 Avrupa mücadelesinde 14 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, 1 kez yenildi.

Trendyol Süper Lig'de de 4'te 4 yaparak liderlik koltuğunda oturan sarı-lacivertli takım, yeni sezonda ligde ve Avrupa'da oynadığı 10 maçta 10 galibiyet aldı ve bugüne kadar firesiz şekilde ilerledi.

Avrupa kupaları genelinde ise çıktığı 260 müsabaka sonunda 101 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 347 kez havalandırdı, kalesinde ise 369 gol gördü.

FENERBAHÇE’NİN KONFERANS LİGİ KARNESİ

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda 9. maçını yapacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 25 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 8 gole engel olamadı.