Fenerbahçe'den UEFA kadrosunda 2 değişiklik
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında kendi sahasında Twente'yi konuk edecek Fenerbahçe, kadroda değişiklik yapıldığını duyurdu.
Fenerbahçe, Twente kadrosunda değişikliğe gitti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, UEFA listesine Luan Peres ve Miha Zajc’ın yerine Bright Osayi Samuel ve Bartuğ Elmaz eklendi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Twente maçı UEFA Listesine Luan Peres ve Miha Zajc’ın yerine Bright Osayi Samuel ve Bartuğ Elmaz dahil edilmiştir."
Sarı-lacivertli kulübün Twente maçı kadrosu şu şekilde:
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