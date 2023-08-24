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Fenerbahçe'den UEFA kadrosunda 2 değişiklik

Fenerbahçe'den UEFA kadrosunda 2 değişiklik
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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında kendi sahasında Twente'yi konuk edecek Fenerbahçe, kadroda değişiklik yapıldığını duyurdu.

Fenerbahçe, Twente kadrosunda değişikliğe gitti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, UEFA listesine Luan Peres ve Miha Zajc’ın yerine Bright Osayi Samuel ve Bartuğ Elmaz eklendi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Twente maçı UEFA Listesine Luan Peres ve Miha Zajc’ın yerine Bright Osayi Samuel ve Bartuğ Elmaz dahil edilmiştir."

Sarı-lacivertli kulübün Twente maçı kadrosu şu şekilde:

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında kendi sahasında Twente'yi konuk edecek Fenerbahçe, kadroda değişiklik yapıldığını duyurdu.

Etiketler Fenerbahçe kamp kadrosu fenerbahçe uefa liste takım twente
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