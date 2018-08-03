Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli turnuvasında, 3. ön eleme turuna yükselen 44 takım belli oldu.
Faroe Adaları'nın B36 Torshavn takımını konuk eden Beşiktaş, ilk maçta 2-0'lık skorla geçtiği rakibini rövanşta da 6-0 yenerek 3. ön eleme turuna çıktı.
İşte UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin toplu sonuçları;
Alashkert 0-0 Sutjeska Niksic
KF Laçi 0-2 Molde
AEK Larnaca 4-0 Dundalk
Dinamo Mins 4-1 DAC Dunajska Streda
FC Flora Tallinn 2-0 APOEL Nicosia
Slavia Sofia 2-3 Split
Trakai 1-1 Partizan
Valetta 1-2 Mostar
Hacken 1-1 RB Leipzig
Lilleström 1-2 LASK Linz
Wacker 1-3 CSKA Sofia
AIK 0-1 Nordsjaelland
Limassol 3-1 Zeljeznicar
Red Imps 1-1 The New Saints
FK Maruiupol 2-1 Djurgarden
Niedercorn 2-0 Budapest Honved
Sparta Prag 2-1 Spartak Subotica
Vaduz 1-1 Zalgiris Vilnus
Atromitos 1-1 Dinamo Brest
Tripolis 1-1 Hibernian
Beşiktaş 6-0 B36 Torshavn
Copenhagen 5-0 Stjarnan
Radnicki Nis 2-2 Macabi Tel Aviv
Vikingur Gota 0-4 Kutaisi
Vitesse 3-1 Constanta
Maribor 2-0 Sachkhere
Sarajevo 0-8 Atalanta
Domzale 1-1 Ufa
FCSB 4-0 Valenje
Slovan Bratislava 3-1 Valzan Youths
Trencin 4-1 Gornik Zabrze
Az Alkmaar 2-1 Kairat
Bordeaux 1-0 Ventspils
Burnley 3-1 Aberdeen
Drita 1-1 Dudelange
Fiorita 0-3 Spartaks Jurmala
Lech Poznan 3-1 Soligorsk
Rangers 1-1 Osijek
Sarpsborg 08 1-0 St. Gallen
Crusaders 1-1 Ljubljana
Rio Ave 4-4 Bialystok
Ujpest 1-3 Sevilla
Hafnarfjordur 0-1 Hapoel Haifa