Beşiktaş - Lyon maçının iddaa oranları açıklandı

Beşiktaş - Lyon maçının iddaa oranları! UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final maçında Perşembe günü Beşiktaş ile Lyon 2-1'in rövanşında Vodafone Arena'da karşı karşıya gelecek olurken, iddaa oranları açıklandı.

Beşiktaş'ın galibiyetine 2.15'lik oran duyuruldu ve Beşiktaş maçta favori gösterildi. Fransız temsilcisi Lyon'un kazanma ihtimaline ise 2.40 verildi. Beraberliğin oranı da 3.10 oldu.



FRANSA'DAKİ MAÇIN İDDAA ORANLARI NASILDI?

Lyon'un maçı kazanma oranı 1.35 olarak açıklanmıştı ve lyon'u maçın favorisi olarak gösterdi. İddaa maçın berabere bitmesine 4.10, Beşiktaş'ın maçı kazanmasına ise 4.50 oran belirledi. İddaa Risk Yönetimi mücadelede "2.5 altı gol olur" bahsine 2.30, "2.5 gol üstü" bahsine ise 1.30 oran verdi. Maçta "Karşılıklı gol var"ın oranı 1.40 "Karşılıklı gol yok" un oranı ise 2.05 olarak belirlendi

BEŞİKTAŞ - LYON KARŞISINDA NASIL TUR ATLAR

Beşiktaş'a Lyon karşısında tur için 1-0 ve iki farklı her türlü galibiyet yetecek olurken, 2-1'lik durumda ise mücadele uzatmalara gidecek.

Öte yandan her türlü beraberlik sonucunda turu geçecek taraf Lyon olacak.