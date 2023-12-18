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Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nu 3. tamamlayarak yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden temsilcimiz Galatasaray'ın play-off turundaki rakibi belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'ın play-off turundaki rakibi İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecen kura ile belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde grubu üçüncü sırada tamamlayaran UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Galatasaray İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminde Çekya temsilcisi Sparta Prag ile eşleşti.

Galatasaray'ın play-off turundaki maçları 15-22 Şubat tarihlerinde oynanacak. Galatasaray ilk maçını 15 Şubat'ta evinde oynayacak. Ayrıca Play-off turunun tamamlanmasının ardından Avrupa Ligi'nde son 16 turunun kura çekimi ise 23 Şubat 2024'te gerçekleşecek.

Avrupa Ligi Play-Off turu eşleşmeleri:

AC Milan - Rennes 
Benfica - Toulouse 
Braga - Karabağ 
Feyenoord - AS Roma 
Galatasaray - Sparta Prag
Lens - Freiburg 
Shakhtar Donetsk - Marsilya
Young Boys - Sporting Lizbon 

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli olduŞampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli olduŞampiyonlar Ligi

 

Etiketler Galatasaray şampiyonlar ligi kura galatasaray uefa avrupa ligi
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