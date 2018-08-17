İşte Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki rakibi !

Beşiktaş’ın da yer aldığı UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu. Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki en önemli ikinci organizasyonunun 3. ön eleme turunda tamamlanan 36 rövanş karşılaşmasının ardından play-off eşleşmeleri belirlendi. LASK Linz’i eleyen Beşiktaş’ın bir sonraki rakibi Partizan oldu.

Beşiktaş’ın Sırbistan temsilcisi Partizan ile karşılaşacağı, maçların ise 23 ve 30 Ağustos’ta oynanacağı play-off turunda eşleşmeler şu şekilde:

Olimpija Ljubljana (Slovenya) – Spartak Trnava (Slovakya)

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) – Astana (Kazakistan)

Rosenborg (Norveç) – Shkendija (Makedonya)

Dudelange (Lüksemburg) – Cluj (Romanya)

Suduva (Litvanya) – Celtic (İskoçya)

Sheriff (Moldova) – Karabağ (Azerbaycan)

Vidi (Macaristan) – Midtjylland (Danimarka)

Torpedo Kutaisi (Gürcistan) – Ludogorets (Bulgaristan)

Sigma (Çekya) – Sevilla (İspanya)

Sarpsborg (Norveç) – Maccabi Tel Aviv (İsrail)

Gent (Belçika) – Bordeaux (Fransa)

Partizan (Sırbistan) – Beşiktaş

Rapid Wien (Avusturya) – FCSB (Romanya)

Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) – Basel (İsviçre)

Rangers (İskoçya) – Ufa (Rusya)

Atalanta (İtalya) – Kopenhag (Danimarka)

Zenit (Rusya) – Molde (Norveç)

Trencin (Slovakya) – AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)

Genk (Belçika) – Brondby (Danimarka)

Olympiakos (Yunanistan) – Burnley (İngiltere)

Zorya (Ukrayna) – Leipzig (Almanya)