İşte Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki rakibi !

Beşiktaş’ın da yer aldığı UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu. Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki en önemli ikinci organizasyonunun 3. ön eleme turunda tamamlanan 36 rövanş karşılaşmasının ardından play-off eşleşmeleri belirlendi. LASK Linz’i eleyen Beşiktaş’ın bir sonraki rakibi Partizan oldu.
Beşiktaş’ın Sırbistan temsilcisi Partizan ile karşılaşacağı, maçların ise 23 ve 30 Ağustos’ta oynanacağı play-off turunda eşleşmeler şu şekilde:
Olimpija Ljubljana (Slovenya) – Spartak Trnava (Slovakya)
APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) – Astana (Kazakistan)
Rosenborg (Norveç) – Shkendija (Makedonya)
Dudelange (Lüksemburg) – Cluj (Romanya)
Suduva (Litvanya) – Celtic (İskoçya)
Sheriff (Moldova) – Karabağ (Azerbaycan)
Vidi (Macaristan) – Midtjylland (Danimarka)
Torpedo Kutaisi (Gürcistan) – Ludogorets (Bulgaristan)
Sigma (Çekya) – Sevilla (İspanya)
Sarpsborg (Norveç) – Maccabi Tel Aviv (İsrail)
Gent (Belçika) – Bordeaux (Fransa)
Partizan (Sırbistan) – Beşiktaş
Rapid Wien (Avusturya) – FCSB (Romanya)
Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) – Basel (İsviçre)
Rangers (İskoçya) – Ufa (Rusya)
Atalanta (İtalya) – Kopenhag (Danimarka)
Zenit (Rusya) – Molde (Norveç)
Trencin (Slovakya) – AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)
Genk (Belçika) – Brondby (Danimarka)
Olympiakos (Yunanistan) – Burnley (İngiltere)
Zorya (Ukrayna) – Leipzig (Almanya)