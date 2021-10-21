Kadıköy'de 4 gol var, galip yok! Fenerbahçe: 2 - Antwerp: 2

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Belçika'nın Antwerp ekibini konuk eden Fenerbahçe sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini Royal Antwerp karşısında almak isteyen Fenerbahçe, Kadıköy'de yıkım yaşadı. Sarı-lacivertliler, Belçika ekibiyle 2-2 berabere kalırken 2 puanla 3. sırada kaldı.

2. dakikada Samatta'nın golü ile Antwerp 1-0 öne geçti. Fischer'ın arka direğe doğru gönderdiği topa Samatta dokundu ve ağları havalandırdı. Uzun süren VAR incelemesi sonrasında gol geçerli sayıldı. Golden sonra Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Samatta sevinmedi.

Golden sonra Fenerbahçe, Antwerp kalesine baskısını artırdı. Sol kanattan ceza sahasına sokulan Valencia'nın yerden ön direğe çıkarttığı topu savunma kornere gönderdi.

Fenerbahçe 20. dakikada Enner Valencia'nın golüyle durumu 1-1'e getirdi. Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunda Tisserand kafayı vurdu. Kaleciden dönen topu tamamlayan Valencia, eşitliği sağladı.

Maçın 35. dakikasında Valencia'nın kullandığı penaltı atışı gol olmadı. Topun gerisine geçen Valencia, penaltı atışını 'panenka' tekniği ile kullandı. Top üst direkten döndü.

Maçın 45. dakikasında penaltı kazanan Fenerbahçe'de topun gerisine ikinci kez geçen Enner Valencia, bu kez kalecinin sağına sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturmayı başardı. Bu goller Fenerbahçe maçı 2-1 önde kapattı.

62. dakikada Antwerp, Gerkens'in golüyle eşitliği sağladı. Kullanılan köşe vuruşunda ön direkte Gerkens kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi.