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  5. 13 Mayıs 2017 11:27

Lyon'un yıldızından Beşiktaş itirafı !

Olimpik Lyon'un defans futbolcusu Mouctar Diakhaby, Beşiktaş'ın Vodafone Arena stadından ne kadar etkilendiğini gösterdi.

Lyon'un yıldızından Beşiktaş itirafı !
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Mouctar Diakhaby'den Beşiktaş ve Vodafone Arena'ya övgü! UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Hollanda ekibi Ajax'a elenen Lyon'un genç defans oyuncusu Mouctar Diakhaby, maçın sonunda açıklamalarda bulundu.

Ajax'ı 3-1 yenmelerine rağmen ilk maçı 4-1 kaybeden ve finale çıkamayan Lyon'un Fransız futbolcusu, maç sırasında statta harika bir atmosferin olduğunu belirtti.

Diakhaby, yaptığı açıklamada ''Taraftarlarımız Ajax maçında harikaydı. Bir gol yetecekti, taraftar bizi çok iyi itekledi. Hayatımda bir stadyumda bu kadar iyi atmosfer görmemiştim. Beşiktaş'ın stadında bile bu kadar görmemiştim. Son 10 dakika inanılmazlardı'' şeklinde konuştu.

lyon , beşiktaş