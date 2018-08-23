Partizan - Beşiktaş maçının kanalı belli oldu !

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş deplasmanda Partizan ile karşılaşacak. Bu akşam oynanacak maçın yayıncısı bulunmuyordu. Partizan Beşiktaş maçı için TRT devreye girdi ve maçın yayın haklarını satın aldı.

UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Başakşehir'in vedasının ardından kalan tek temsilcimiz Beşiktaş, play-off turu ilk maçında Partizan ile karşılaşacak. Belgrad'daki karşılaşma 21.30'da başlayacak.

KARŞILAŞMA TRT 1'DEN CANLI YAYINLANACAK

Yapılan anlaşma gereği iki takım da deplasman sınavlarına taraftar getirmeyecek, dolayısıyla bu maçta misafir Beşiktaşlı futbol severler alınmayacak. Bugüne kadar belirsizliğini koruyan maçın yayıncısı da açıklandı. Karşılaşma, TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

LASK-LİNZ MAÇINDA DA AYNI SIKINTI YAŞANMIŞTI

Hatırlanacağı gibi Beşiktaş'ın Avusturya'da LASK Linz ile oynadığı Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turu maçında da aynı sıkıntı yaşanmıştı. LASK Linz-Beşiktaş mücadelesinde de maç gününe kadar yayınlayacak kanal belli değildi. Karşılaşmanın başlamasına 3 saat kala TRT devreye girerek karşılaşmanın yayın hakkını satın almış ve LASK Linz-Beşiktaş maçı TRT 1'den verilmişti.