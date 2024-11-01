UEFA'dan Jose Mourinho'ya men cezası
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UEFA Disiplin Kurulu Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’ya 1 maç ceza verdi.
UEFA Avrupa Ligi’nin 3’üncü haftasında oynanan Fenerbahçe - Manchester United mücadelesinde kırmızı kart gören sarı-lacivertli ekibin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho’nun cezası açıklandı. UEFA Disiplin Kurulu, tecrübeli çalıştırıcıya 1 maç men cezası verildiğini duyurdu.
Fenerbahçe'ye ise 58 bin euro para cezası verildi.
Mourinho, 7 Kasım'da oynanacak AZ Alkmaar maçında sahada takımın başında yer almayacak.
Ne olmuştu?
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho Avrupa Ligi'nde eski takımı Manchester United'ın karşısına çıktı. Nefes kesen maç 1-1'lik eşitlikle sona ererken mücadelenin 57’nci dakikasında Osayi-Samuel’in ceza sahası içinde yerde kalmasının ardından hakeme itirazlarda bulunan teknik direktör Jose Mourinho, kırmızı kart ile oyun dışında kalmıştı.
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