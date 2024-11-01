UEFA'dan Jose Mourinho'ya men cezası

Türkiye'de de faaliyet gösteren dev restoran zinciri iflas etti

Kredi ve kredi kartı borçlarında yapılandırma süreci başladı

Pınar Deniz ''hamilelik'' sessizliğini bu pozlarla sonlandırdı

Pide harcına bakın ne katmışlar

İkinci el araç pazarında en çok satılan 10 model belli oldu