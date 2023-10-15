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UEFA’dan iki Türk hakeme görev

UEFA’dan iki Türk hakeme görev
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Türk hakemler Abdulkadir Bitigen ile Halil Umut Meler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçlarında düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, J Grubu’nda yarın oynanacak İzlanda-Lihtenştayn maçını Bitigen, Bosna Hersek-Portekiz müsabakasını ise Meler yönetecek.

 İzlanda’nın Lihtenştayn’ı ağırlayacağı mücadelede Abdulkadir Bitigen’in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Mehmet Emin Tuğral üstlenecek. Karşılaşmada Bahattin Şimşek dördüncü hakem, Hakan Ceylan’sa AVAR olarak görev alacak.

Bosna Hersek’in sahasında Portekiz’le oynayacağı maçta Halil Umut Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy’la Kerem Ersoy yapacak. Müsabakada dördüncü hakem Arda Kardeşler, AVAR ise Alper Ulusoy olacak.

Etiketler Abdulkadir Bitigen Halil Umut Meler 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası
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