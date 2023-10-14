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UEFA'dan İsmail Kartal'a men cezası

UEFA'dan İsmail Kartal'a men cezası
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Twente-Fenerbahçe maçında başlama vuruşunun zamanında yapılamamasından sorumlu tutulan İsmail Kartal'a ertelemeli men cezası verildi.

UEFA Konferans Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin Twente'yi eleyerek gruplara kaldığı eşleşmeden sarı-lacivertlilere ceza çıktı.

İSMAİL KARTAL SORUMLU TUTULDU
UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'nun aldığı karara göre Hollanda'daki karşılaşmanın başlama vuruşunun geç yapılmasından, sarı-lacivertli kulüp ve teknik direktör İsmail Kartal sorumlu tutuldu.

ERTELEMELİ MEN CEZASI
Twente-Fenerbahçe maçında başlama vuruşunun zamanında yapılamamasından sorumlu tutulan İsmail Kartal'a, ertelemeli 1 maç men cezası verildi. Kararda bu 1 maçlık yaptırımın erteleme süresi, bir yıl olarak duyuruldu.

PARA CEZASI DA VERİLDİ
Yine bu karşılaşmadaki geç başlama vuruşu nedeniyle ayrıca kulübe de 25 bin Euro para cezası kesildi. Aynı maçta takımın uygunsuz davranışı başlığı altında da 3 bin euroluk bir para cezasına hükmedildi.

DAHA ÖNCE DE UYARI CEZASI ALMIŞTI
İsmail Kartal 2021-22 sezonunda da UEFA tarafından aynı gerekçeyle cezalandırılmıştı. Konferans Ligi'nde İstanbul'daki Slavia Prag-Fenerbahçe maçında müsabakanın geç başlamasından dolayı İsmail Kartal, UEFA'dan uyarı cezası almıştı. 

Etiketler Fenerbahçe uefa ismail kartal twente fenerbahçe men cezası
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