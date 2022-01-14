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Ümit Özat'tan Galatasaray taraftarını kızdıracak paylaşım

Ümit Özat'tan Galatasaray taraftarını kızdıracak paylaşım

Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat'ın sosyal medyada bir Galatasaray taraftarına verdiği cevap olay oldu.

Fenerbahçe'nin efsane ismi Ümit Özat ile bir Galatasaray taraftarının sosyal medyadaki diyaloğu okuyanları güldürdü. Milan'ın efsane futbolcusu Kaka'dan yediği çalım üzerinden Özat'a soru soran taraftara, sarı-lacivertlilerin eski kapatının verdiği cevap olay oldu.

"3 METREDEN BU ÇALIMI NASIL YEDİN"

2005 yılında Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Milan'a 3-1 yenilmiş ve Kaka attığı 2 golle maça damga vurmuştu. Bir Galatasaray taraftarı bu maçta Kaka'nın attığı golün videosuna Ümit Özat'ı etiketledi ve "Ağabey 3 metreden bu çalımı nasıl yedin?" diye sordu.

"BANA GELENE KADAR BİN KİŞİYİ ÇALIMLAMIŞ ZATEN"

Galatasaray taraftarına cevap veren Ümit Özat'ın, "Oğlum bana gelene kadar bin kişiyi çalımlamış zaten" ifadelerini kullanması ise büyük beğeni topladı.

Etiketler fenerbahçe ümit özat
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