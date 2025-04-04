VAR hakemleri, VAR masasında bahis oynarken yakalandı!

Yeşil sahalardaki skandal görüntü Bulgaristan'dan geldi... Bulgaristan Ligi'nde oynanan bir karşılaşmanın VAR hakemleri, VAR odasında bahis oynarken görüntülendi.

Bulgaristan Ligi'nde oynanan bir karşılaşmanın VAR odasında bahis yapıldığı görüntülendi. Ortaya çıkan bu görüntüler sonrası Bulgaristan Federasyonu jet hızıyla araştırmalara başladı. Mücadelenin VAR hakeminin cep telefonuyla bahis sitesinde gezindiği görüldü. Ekranlara yansıyan bu olayın ardından sosyal medyada tartışmalar çıktı. Bulgaristan Futbol Federasyonu, söz konusu görüntülerle ilgili maçın VAR hakemleriyle ilgili soruşturma başlattı.