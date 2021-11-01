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  4. Yeşil sahada silahlı saldırı şoku! Dehşet anları kamerada

Yeşil sahada silahlı saldırı şoku! Dehşet anları kamerada

Arjantin 3. Lig'de Las Heras-Ferro Carril maçında silahlı saldırıya uğrayan teknik direktör Mauricio Romero omzundan yaralandı.

Arjantin futbolu tam anlamıyla terör saldırısına maruz kaldı. NTV Spor'un aktardığı habere göre; Ferro Carril Oeste Teknik Direktörü Mauricio Romero omzundan vuruldu.

O an kameralara yansımasa da, sahadaki futbolcuların yaşadığı dehşet olayın ne kadar korkunç olduğunu gözler önüne seriyor.

TRİBÜNDE GERİLİM ARTTI
Saldırının, tribündeki gerginliği artması nedeniyle yaşandığı belirtiliyor. Ferro Carril Oeste Kulübü, teknik direktörünün sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Etiketler arjantin futbol silahlı saldırı
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