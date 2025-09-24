  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Yeşil sahalarda ezber bozan değişiklik: Penaltı atışları kuralı değişiyor!

Yeşil sahalarda ezber bozan değişiklik: Penaltı atışları kuralı değişiyor

Yeşil sahalarda ezber bozan değişiklik: Penaltı atışları kuralı değişiyor
Güncelleme:

FIFA, futbol sahalarındaki penaltı pozisyonlarıyla ilgili radikal bir karar alma aşamasında... FIFA'nın penaltı atışları sonrası için ezber bozan bir güncelleme yapmaya hazırlandığı öğrenidli.

FIFA'nın düşündüğü değişikliğin ayrıntıları belli oldu. Buna göre FIFA'nın yeni uygulamasıyla penaltı atışı sonrasında kalecinin atışı kurtarması halinde topun nereye gittiğine bakılmaksızın kale vuruşu kararı verilecek. Böylece penaltı atışı sırasında ceza sahası çevresinde oyuncu yoğunluğu ortadan kalkacak ve çizgi ihlali yapan futbolcular artık kart cezası almayacak.

FIFA Başkanı Gianni Infantino konuyu, Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina ile görüştü ve değişim konusunda mutabık kalındı. Ayrıca bundan önce çift temaslarda iptal edilen penaltı gollerine de yeni düzenleme geliyor. Oyuncunun çift teması istem dışı yapması halinde gol geçerli sayılacak. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'in yıldızı Julian Alvarez'in penaltısı benzer bir temas yüzünden geçersiz sayılmıştı. Değişikliğin 2026-2027 sezonu için geçerli olması için IFAB'ın onayı gerekecek.

Akşam Gazetesi

text-ad
Etiketler FIFA penaltı penaltı kuralı kaleci kale vuruşu değişiklik
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kahvaltı soframıza da tahşiş ve hile bulaştı: İşte sağlığa zararlı ürün tespit edilen markalar Kahvaltı soframıza da tahşiş ve hile bulaştı: İşte sağlığa zararlı ürün tespit edilen markalar Türkiye'de dünya tarihini değiştirecek keşif: Yeni bir tür bulunmuş olabilir! Türkiye'de dünya tarihini değiştirecek keşif: Yeni bir tür bulunmuş olabilir! Polise saldırıp serbest kalmışlardı, hepsi tek tek yakalandı! Polise saldırıp serbest kalmışlardı, hepsi tek tek yakalandı! CHP İstanbul Kongresi'ne dakikalar kala durdurma kararı geldi! CHP İstanbul Kongresi'ne dakikalar kala durdurma kararı geldi! Beyninde kitle tespit edilen güzel şarkıcıdan hayranlarını ağlatan mesaj Beyninde kitle tespit edilen güzel şarkıcıdan hayranlarını ağlatan mesaj Hedefteki hakem Arda Kardeşler sessizliğini bozdu, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na yanıt verdi Hedefteki hakem Arda Kardeşler sessizliğini bozdu, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na yanıt verdi Kabusun yeni adı heliocobacter pylori oldu: Her 2 kişiden birinde görülüyor! Kabusun yeni adı heliocobacter pylori oldu: Her 2 kişiden birinde görülüyor! BM'de Gazze zirvesi: Erdoğan ile Trump bir araya geldi BM'de Gazze zirvesi: Erdoğan ile Trump bir araya geldi Apartman garajında dehşet: Gözü dönen cani eşinin sevgilisini defalarca bıçaklayarak öldürdü! Apartman garajında dehşet: Gözü dönen cani eşinin sevgilisini defalarca bıçaklayarak öldürdü! Hasan Can Kaya'dan 325 bin Dolarlık açıklama: Exxen'den Disney+'a neden geçti ? Hasan Can Kaya'dan 325 bin Dolarlık açıklama: Exxen'den Disney+'a neden geçti ?
İşaret ettiği yerde deprem olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy 2 fay hattı için uyardı! İşaret ettiği yerde deprem olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy 2 fay hattı için uyardı! İsmail Saymaz ''Sıra O'na geliyor'' diyerek Mansur Yavaş'ı işaret etti! İsmail Saymaz ''Sıra O'na geliyor'' diyerek Mansur Yavaş'ı işaret etti! Eşini öldüresiye döven psikopat o anları sosyal medyadan canlı yayınladı! Eşini öldüresiye döven psikopat o anları sosyal medyadan canlı yayınladı! Doğum öncesi pozları olay olmuştu.., Güzel oyuncunun ''baby shower''ını fena ''ti''ye aldılar Doğum öncesi pozları olay olmuştu.., Güzel oyuncunun ''baby shower''ını fena ''ti''ye aldılar İşten çıkarılan kadın, şefin üzerine kaynar su döktü İşten çıkarılan kadın, şefin üzerine kaynar su döktü Merhaba sonbahar... Hava sıcaklıkları artacak ancak sağanak yağışlar kapıda! Merhaba sonbahar... Hava sıcaklıkları artacak ancak sağanak yağışlar kapıda! Bahçeli ''zamanı gelmiştir'' diyerek ''askeri operasyon'' sinyali verdi! Bahçeli ''zamanı gelmiştir'' diyerek ''askeri operasyon'' sinyali verdi! Eşref Rüya'nın Eşref'i Çağatay Ulusoy ile Aslıhan Malbora aşklarını sonunda ilan etti! Eşref Rüya'nın Eşref'i Çağatay Ulusoy ile Aslıhan Malbora aşklarını sonunda ilan etti! Evinde ölü bulunan kadın spiker Esen Gök'ün korku filmi replikleri olay oldu Evinde ölü bulunan kadın spiker Esen Gök'ün korku filmi replikleri olay oldu İş yerinde ellerini ve ayaklarını bağlayıp döve döve öldürdüler! İş yerinde ellerini ve ayaklarını bağlayıp döve döve öldürdüler!