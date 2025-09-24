Yeşil sahalarda ezber bozan değişiklik: Penaltı atışları kuralı değişiyor

FIFA, futbol sahalarındaki penaltı pozisyonlarıyla ilgili radikal bir karar alma aşamasında... FIFA'nın penaltı atışları sonrası için ezber bozan bir güncelleme yapmaya hazırlandığı öğrenidli.

FIFA'nın düşündüğü değişikliğin ayrıntıları belli oldu. Buna göre FIFA'nın yeni uygulamasıyla penaltı atışı sonrasında kalecinin atışı kurtarması halinde topun nereye gittiğine bakılmaksızın kale vuruşu kararı verilecek. Böylece penaltı atışı sırasında ceza sahası çevresinde oyuncu yoğunluğu ortadan kalkacak ve çizgi ihlali yapan futbolcular artık kart cezası almayacak.

FIFA Başkanı Gianni Infantino konuyu, Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina ile görüştü ve değişim konusunda mutabık kalındı. Ayrıca bundan önce çift temaslarda iptal edilen penaltı gollerine de yeni düzenleme geliyor. Oyuncunun çift teması istem dışı yapması halinde gol geçerli sayılacak. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'in yıldızı Julian Alvarez'in penaltısı benzer bir temas yüzünden geçersiz sayılmıştı. Değişikliğin 2026-2027 sezonu için geçerli olması için IFAB'ın onayı gerekecek.

Akşam Gazetesi