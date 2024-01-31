Yunanistan’da eleştiri okları Fatih Terim'e döndü

Yunanistan’da Panathinaikos kariyerine galibiyetlerle başlayan Fatih Terim, son haftalarda önce kupada Atromitos’a ardından da derbide PAOK’a mağlup olmasının ardından Yunanistan basınında hedef tahtasına oturtuldu.

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos derbide PAOK'a mağlup olarak şampiyonluk yarışında yara alarak ligde üçüncü sıraya düştü.

Kupada da Atromitos'a ilk maçta 2-1 kaybedilmesinin ardından deneyimli teknik adama eleştiriler yöneltilmeye başlandı.

İşte Yunan medyasının Fatih Terim ile ilgili çıkan o haberlerden bazıları:

ARIS NIKOLAKIS (METROSPORT)

"PAOK'un şu anda Panathinaikos'tan bir ya da iki kat daha iyi olduğunu kanıtladığı doğru. Bireysel olarak da Lucescu'nun Fatih Terim ile oynadığı akıl oyunlarını kazandığı doğru. Türk koç biraz kibirliydi. Önce oyuncularının potansiyelini abarttı. Skor 1-0 olur olmaz fikrini değiştirdi ve telaş yaptı. Kötü şeyler olacağını düşünerek kendini kaybetti. Devre arasında değişiklikler yaptı. Razvan Lucescu ise sakindi ve maçı domine etti."

KOSTA KOFINAS (TA NEA)

"Fatih Terim'im madalyonunun iki yüzünü de görmek bir ay sürdü. Artı tarafta şampiyonluğu kazanmaya olan inancı var. Buraya oyuncuları için övgü dolu sözler de eklenebilir. Olumsuz taraf ise, oyuncuların bilmedikleri pozisyonlarda kullanılmasını getiren yeni teknik adamlık denemelerini ekleyelim. Terim, herkesin beklentisini karşılayabilecek mi? Panathinaikos için kupada Atromitos ile oynanacak rövanş maçı ve gelecek hafta Olympiakos ile oynanacak derbi var. Terim derbileri kazanmıyordu ama kaybetmiyordu da. Derbide PAOK karşısında dağıldı."

ANTONIS KARPETOPOULOS (SPORTDAY)

"Fatih Terim her zaman yaptığını yaptı: Takımının mağlup olacağını anlayınca, her zaman yaptığı taktik olan organize kaos üzerine oynayarak durumu büyük ölçüde değiştirdi. Terim başlangıç seviyesinde garip şeyler yapan bir koç değil, hiçbir zaman da olmadı. 71 yaşındaki bir adamın iş yapma yöntemlerini değiştirmesini beklemek hata olur. Panathinaikoslu taraftarlar Jovanovic'in futbolunu sevmeye başlamıştı. " "O Panathinaikos'a bir kimlik ve kişilik kazandırdı. Ancak Jovanovic futbolunun, Terim'in futboluyla hiçbir alakası yok ve Türk teknik adam takımın başında olduğu sürece Panathinaikos'tan bunu bekleyemezsiniz. Yani yapabileceğiniz iki şey var. Birincisi Terim'i kabul etmemek ve sonuç olarak Panathinaikos'u izlemeyi bırakmak. İkincisi ise bunu anlamaya çalışmak ve hak ettiği saygıyla eleştirmek."

NIKOS SILVERMAKOPOULOS (LIVE SPORT)

"Sanırım birçok taraftarın Fatih Terim'in Panathinaikos ile bırakın duble yapmayı, şampiyonluk getirebileceğine olan inancı sarsıldı. Şimdiden Jovanovic'i sevenler burunlarından solumaya başladı. Herkes Türk'ün gelişiyle birlikte farklı gelişmeler bekliyordu." "Öte yandan, tabii ki her şey onun da üzerine yıkıldı. Sanki İstanbul'dan gelirken yanında bir lanet taşıyordu. Bir düzine kadar oyuncusunu kaybetti. En büyük kayıp forvetleri ve özellikle Ioannidis'ti. PAOK maçında Terim'e haksızlık etmeden suçlayabileceğimiz şey, bir kazanma planının olmamasıydı. Takımı 60. dakikadan sonra rakibi tehdit etmeye başladı. Kazanabileceklerine hiç ikna olmadık."