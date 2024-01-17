Fenerbahçe turu 6 golle geçti

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Adanaspor'u 6-0'lık skorla geti.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Mustafa Kaplan'ın çalıştırdığı Adanaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Sarı-Lacivertliler'in 6-0'lık üstünlüğü ile sona ererken Sarı-Lacivertliler sürprize izin vermedi ve son 16 turu biletini cebine koydu.

BATSHUAYI'DEN 4 GOL

Fenerbahçe'de gol perdesini 315 gün sonra sahalara dönen Lincoln Henrique'den gelirken, Sarı-Lacivertliler'in 4 golü Michy Batshuayi'den geldi. Karşılaşmanın skorunu belirleyen gol ise 81. dakikada Mert Hakan Yandaş kaydetti.





KRUNIC VE BONUCCI İLK KEZ...

Fenerbahçe'de yeni transfer Rade Krunic, Adanaspor maçıyla ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi. Sarı-lacivertlilerin transferi için uzun süredir çaba gösterdiği 30 yaşındaki Krunic, ilk maçına Adanaspor karşısında çıktı. Sarı-lacivertli ekibin dünyaca ünlü yıldız stoperi Leonardo Bonucci de Fenerbahçe formasıyla ilk kez 11'de yer aldı. Ligin 20’nci haftasındaki Gaziantep FK mücadelesinin 38’inci dakikasında sakatlanan Serdar Aziz'in yerine oyuna dahil olan 36 yaşındaki futbolcu, Adanaspor karşılaşmasında 11'de görev aldı.

LINCOLN HENRIQUE FORMASINA KAVUŞTU

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Lincoln Henrique, sakatlığının ardından formasına kavuştu. Yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından sözleşmesi dondurulan ve bu sezon süre alamayan Lincoln, Gaziantep FK maçında kadroya dahil olmuş ancak forma bulamamıştı. Lincoln en son 9 Mart 2023 tarihinde Sevilla ile oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu’nda yer almıştı.

EMRE MOR VE BARTUĞ DA İLK KEZ 11'DE

Sarı-lacivertli ekipte Emre Mor ile genç orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz bu sezon ilk kez ilk 11'de yer aldı. Emre Mor, bu sezon 3 lig, 1 Avrupa olmak üzere 4 karşılaşmada yer alırken, Bartuğ; 5’i lig, 2’si Avrupa’da toplam 7 karşılaşmaya sonradan dahil oldu.