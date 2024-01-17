  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Ziraat Türkiye Kupası
  5. Fenerbahçe turu 6 golle geçti

Fenerbahçe turu 6 golle geçti

Fenerbahçe turu 6 golle geçti
Güncelleme:

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Adanaspor'u 6-0'lık skorla geti.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Mustafa Kaplan'ın çalıştırdığı Adanaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Sarı-Lacivertliler'in 6-0'lık üstünlüğü ile sona ererken Sarı-Lacivertliler sürprize izin vermedi ve son 16 turu biletini cebine koydu.

BATSHUAYI'DEN 4 GOL

Fenerbahçe'de gol perdesini 315 gün sonra sahalara dönen Lincoln Henrique'den gelirken, Sarı-Lacivertliler'in 4 golü Michy Batshuayi'den geldi. Karşılaşmanın skorunu belirleyen gol ise 81. dakikada Mert Hakan Yandaş kaydetti.

KRUNIC VE BONUCCI İLK KEZ...

Fenerbahçe'de yeni transfer Rade Krunic, Adanaspor maçıyla ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi. Sarı-lacivertlilerin transferi için uzun süredir çaba gösterdiği 30 yaşındaki Krunic, ilk maçına Adanaspor karşısında çıktı. Sarı-lacivertli ekibin dünyaca ünlü yıldız stoperi Leonardo Bonucci de Fenerbahçe formasıyla ilk kez 11'de yer aldı. Ligin 20’nci haftasındaki Gaziantep FK mücadelesinin 38’inci dakikasında sakatlanan Serdar Aziz'in yerine oyuna dahil olan 36 yaşındaki futbolcu, Adanaspor karşılaşmasında 11'de görev aldı.

 LINCOLN HENRIQUE FORMASINA KAVUŞTU

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Lincoln Henrique, sakatlığının ardından formasına kavuştu. Yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından sözleşmesi dondurulan ve bu sezon süre alamayan Lincoln, Gaziantep FK maçında kadroya dahil olmuş ancak forma bulamamıştı. Lincoln en son 9 Mart 2023 tarihinde Sevilla ile oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu’nda yer almıştı.

EMRE MOR VE BARTUĞ DA İLK KEZ 11'DE

Sarı-lacivertli ekipte Emre Mor ile genç orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz bu sezon ilk kez ilk 11'de yer aldı. Emre Mor, bu sezon 3 lig, 1 Avrupa olmak üzere 4 karşılaşmada yer alırken, Bartuğ; 5’i lig, 2’si Avrupa’da toplam 7 karşılaşmaya sonradan dahil oldu.

Etiketler fenerbahçe tur 6 gol ziraat
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da güpegündüz ''çıplak'' soygun kamerada İstanbul'da güpegündüz ''çıplak'' soygun kamerada İlber Ortaylı ''her Türk genci izlemeli'' diyerek çok özel bir liste paylaştı İlber Ortaylı ''her Türk genci izlemeli'' diyerek çok özel bir liste paylaştı Suriyelilerden Suriyeliye sopalı linç girişimi Suriyelilerden Suriyeliye sopalı linç girişimi Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor Türkiye'yi terk eden Merve Taşkın geri döndü Türkiye'yi terk eden Merve Taşkın geri döndü AK Parti'nin belediye başkanı adayları belli oldu! AK Parti'nin belediye başkanı adayları belli oldu! Arıları kaçtı sanıyordu, bavulu açınca gözlerine inanamadı Arıları kaçtı sanıyordu, bavulu açınca gözlerine inanamadı CUPRA'nın ilk elektrikli SUV'u CUPRA Tavascan Türkiye'de... CUPRA'nın ilk elektrikli SUV'u CUPRA Tavascan Türkiye'de... Lerzan Mutlu'da göğüsleri için gelen eleştiriye olay yanıt Lerzan Mutlu'da göğüsleri için gelen eleştiriye olay yanıt Damacana suya büyük zam! Damacana suya büyük zam!