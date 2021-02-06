Galatasaray, Kadıköy'de yine kazandı

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Galatasaray ile karşılaştı. 54. dakikada Galatasaray Mostafa Mohammed'in golüyle 1-0 öne geçti. 75. dakikada Fenerbahçe'nin Ozan ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonucu iptal edildi. Karşılaşma Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray bu galibiyetle puanını 48'e yükseltti ve averajla liderliğe yükseldi. Fenerbahçe 48 puanla 2. sırada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 1: Karşılaşma hakem Cüneyt Çakır'ın çaldığı düdükle başladı.

Dakika 3: Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Samatta, kaleci Muslera'yı geçmesine rağmen topu dışarı attı.

Dakika 11: Hızlı gelişen Galatasaray atağında Emre Kılınç'ın uzaktan vurduğu sert şutta top az farkla dışarı gitti.

Dakika 14: Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Emre Kılınç'ın ortasında savunmada Szalai topu uzaklaştırdı.

Dakika 19: Ani gelişen Fenerbahçe atağında Caner'in ara pasında savunmanın arkasına hareketlenen Osayi-Samuel rakibinden sıyrılamadı.



Dakika 32: Sol taraftan yapılan ortaya altıpasın üzerinde vuran Samuel'in şutunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

Dakika 39: Ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Sosa'nın vuruşunda Muslera sağ köşeye uzanarak topu kornere çeldi. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrasında Samatta ön direkte kafayı vurdu ama açıyı kapatan Muslera'dan seken topu Galatasasaray savunması uzaklaştırdı.

Dakika 45: Derbide ilk yarı 0-0 beraberlikle sona erdi.

Dakika 46: Maçın ikinci yarısı başladı.

Dakika 51: Savunmadan seken topu önünde bulan Belhanda, bekletmeden Linnes'e aktardı pasını. Onun topuk pasında arka direkte topla buluşan Onyekuru'nun müsait durumdaki vuruşunda Altay gole izin vermedi.



Dakika 54: Galatasaray, Mohamed'in attığı golle 1-0 öne geçti. Emre Kılınç'ın pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Mostafa Mohamed yerden köşeye yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı.

Dakika 57: Sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Linnes ön direğe doğru ortasını yaptı. Mostafa Mohamed'in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

Dakika 64: Sağ kanattan Sosa'nın kullandığı köşe vuruşu sonrasnıda arka direkte topu önünde bulan Cisse'nin çevirdiği topu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.



Dakika 75: Fenerbahçe, Ozan Tufan'la golü buldu. Fenerbahçe'nin beraberlik golü VAR takıldı! Mesut Özil'in sağdan kullandığı serbest vuruşta Ozan Tufan ön direkte yaptığı kafa vuruşuyla ağları buldu. Ancak bu pozisyon Ozan'ın ofsaytta olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

Dakika 90: Maçta başka gol olmadı, Galatasaray sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.