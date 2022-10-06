İspanyol devi Fatih Terim için hazır kıta beklemeye geçti

İspanyol ekibi Sevilla'da kötü gidişat devam ederken taraftar arasında Fatih Terim sesleri yükselmeye başladı.

Sevilla'da kötü gidiş teknik direktör Julen Lopetegui'nin sonunu getirdi. Art arda aldığı kötü sonuçların ardından görevine son verilen Julen Lopetegui'nin yerine kimin geçeceği ise merak konusu olmuştu.

SEVILLA'DA FATİH TERİM SESLERİ

DORTMUND SONUNU GETİRDİ



Ramon Sanchez Pizjuan'da ağırladıkları Dortmund karşısında adeta dağılan Sevilla'da karar verildi. İlk yarıda 3 farkla geri düşen İspanyol ekibi, karşılaşmadan da 4-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

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İspanyol ekibi, kararı resmi olarak açıklamadan önce Lopetegui, Dortmund maçı sonunda oyuncularıyla vedalaştı. Lopetegui, sahadan ayrılırken de taraftarlara veda etmişti. Maç sonu Movistar'a konuşan Lopetegui, "Bana üç harika sezon yaşatan tüm Sevilla'ya, halkına, oyunculara teşekkür ederim. Çok sevdiğim bir takımdan ayrılmanın üzüntüsünü yaşıyorum. Sevinçli ve hüzünlü anlar yaşadık" dedi. Sevilla ise yaptığı açıklamayla tecrübeli hocayla yolları resmen ayırdı.



LİGDE DİBE VURDULAR



İspanya LaLiga'da geride kalan 7. haftayı Sevilla, 17. sırada yer alıyordu. 7 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Sevilla'da acil bir çıkış yolu aranıyor.



İÇ SAHADA GALİBİYETİ UNUTTULAR



Sevilla, bu sezon LaLiga'da oynadığı 3 iç saha maçında 1 beraberlik, 2 yenilgi alırken Şampiyonlar Ligi'nde de oynadığı 2 iç saha maçını kaybetti.



FATİH TERİM SESLERİ



Sevilla için İspanyol basınında en güçlü aday Fatih Terim olarak görülüyor. İspanyol Spor programı Carrusel Deportivo’da yer alan bir habere göre, Fatih Terim, Sevilla’nın teknik direktör arayışlarında listenin başında yer alıyor.