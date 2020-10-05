Liverpool'a tarihi hezimet!

İngiltere Premier Lig'de tarihe geçecek bir sezon yaşanıyor. Tottenham'ın Manchester United'ı 6-1 yenmesinin ardından Aston Villa da son şampiyon Liverpool'u 7-2 yenerek tarihi bir skora imza attı.

Karşılaşmanın henüz başında Watkins ile golü bulan Aston Villa 22. dakikada yine Watkins'in attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Liverpool, 33'üncü dakikada Mısırlı yıldızı Salah ile farkı 1'e indiren golü buldu ancak McGinn 35'inci dakikada farkı yeniden 2'ye çıkardı.

Karşılaşmanın tartışmasız en iyi isimlerinden biri olan Watkins 39'da bir kez daha sahneye çıkarak farkı 3'e çıkardı ve hat-trick yaptı.

İkinci yarıda ilk yarıdaki kaçırdığı pozisyonları affettiren Barkley takımını 5-1 öne geçiren gole imza attı. 60'ıncı dakikada bir gol daha atan Salah skoru 5-2 yaptı.

66'ıncı dakikada bu kez Aston Villa'nın beyni olan Grealish sahneye çıktı ve skoru 6-2 yaptı. Grealish 75'te bir gol daha atarak skoru 7-2 yaptı.

Karşılaşmanın kalan bölümünde topu kontrol ederek oyunun temposunu düşüren Aston Villa, 7-2 ile tarihi bir zafere imza attı.

Liverpool, 1963 yılından beri ilk kez bir lig maçında kalesinde 7 gol birden gördü.

